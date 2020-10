Uitdagingen bij de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson tijdens COVID-19: Wat kunnen we verwachten - De belangrijkste bevindinge

BRESSO, Italië, 7 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Tijdens het Zambon's Symposium , "Uitdagingen in de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson tijdens COVID-19: Wat kunnen we verwachten? " Professor Bastiaan Bloem - Directeur van het Radboudumc Expertisecentrum Parkinson en Bewegingsstoornissen, Nijmegen - en professor Angelo Antonini - Directeur Neurologie van Parkinson en bewegingsstoornissen van de afdeling Neurowetenschappen aan de Universiteit van Padua - hebben de gemeenschappelijke visie over hoe de communicatie tussen patiënten en artsen verbeterd moet worden en hoe de behandeling van motorische en niet-motorische complicaties bij de ziekte van Parkinson tijdens COVID-19 verbeterd moet worden.



Prof. Bastiaan Bloem zei : "Er is een nieuw seizoen aangebroken in de behandeling van PD-symptomen tijdens COVID-19, die een opmerkelijke versnelling van de problemen bij acute en chronische stressniveaus heeft gezien die, zelfs bij voorheen stabiele patiënten, geleid hebben tot een verslechtering van symptomen, zoals tremoren, dyskinesieën, bevriezing van het lopen en een toename van angst. Bovendien heeft de onmogelijkheid om fysieke activiteit te beoefenen geleid tot gevallen van eenzaamheid en vervreemding van de zorgverleners. Het is daarom belangrijk om complementaire benaderingen te integreren in de meer traditionele farmacologische therapie; Van een mindfulness-yogaprogramma is aangetoond dat het motorische disfunctie en mobiliteit verbetert en tot een vermindering van angst- en stresssymptomen leidt door de kwaliteit van leven te verbeteren."



De niet-motorische symptomen die verband houden met Parkinson hebben een enorme impact op het dagelijks leven van patiënten en hun zorgverleners: verschillende patiënten, zonder significante motorische/niet-motorische fluctuaties tot januari, meldden tijdens de COVID-19 lockdown dat ze last hadden van periodes van ernstige uitval, slaaponderbrekingen, pijn en zelfs hartproblemen en gastro-intestinale occlusies.



Professor Antonini merkte op: "Alle relevante symptomen die worden gedetecteerd, houden verband met het gebrek aan mobiliteit en dit onderstreept hoe belangrijk het is om geschikte strategieën te implementeren om de pathologie onder controle te houden. Bovendien is de kwaliteit van leven, gemeten bij een groep patiënten vóór en na de lockdown, ook significant verslechterd tijdens de periode van isolatie. De andere les die we onlangs hebben geleerd, is het belang om onze patiënten nieuwe hulpmiddelen te bieden om op afstand contact op te nemen met neurologen en klinisch waarneembare verschijnselen te volgen met behulp van sensoren en telegeneeskunde".



