insightsoftware benoemt nieuwe CEO om de volgende groeifase te stimuleren

De vraag naar oplossingen neemt toe die het 'Office of the CFO' helpen de besluitvorming binnen de hele organisatie sneller en beter geïnformeerd te laten verlopen door middel van realtime gegevens en automatisering



RALEIGH, North Carolina, 7 oktober 2020 /PRNewswire/ - insightsoftware, wereldwijd een toonaangevende leverancier van oplossingen voor bedrijfssoftware voor het 'Office of the CFO', heeft vandaag aangekondigd dat Jim Triandiflou met ingang van 1 oktober 2020 is benoemd tot de nieuwe CEO.



"We zijn ongelooflijk trots op de groei die insightsoftware de afgelopen twee jaar heeft bereikt. Met meer dan 20.000 klanten wereldwijd die verbinding maken met meer dan 140 ERP's en EPM's, is insightsoftware de leider geworden op het gebied van ERP- en EPM-rapportagesoftware. We zijn Mike Lipps dankbaar voor het leiderschap dat hij heeft gegeven en kijken ernaar uit om met hem samen te werken in ons volgende avontuur. We zijn verheugd om met Jim samen te werken en hebben er alle vertrouwen in dat we onder zijn leiderschap zullen blijven groeien en de waarde zullen leveren die klanten gewend zijn", aldus Mark Friedman, Executive Chairman van insightsoftware en Managing Director van ST6.



insightsoftware werd gevormd in 2018 toen Global Software, Inc., een bedrijf van $ 35 miljoen, fuseerde met Hubble van insightsoftware.com, waardoor de toonaangevende leverancier van zakelijke rapportageoplossingen ontstond. In slechts twee jaar tijd is het bedrijf meer dan vijf keer zo groot geworden als zijn oorspronkelijke omvang en heeft het 14 overnames voltooid - die allemaal zijn geïntegreerd met een snelheid en efficiëntie die het fenomenale groeipad hebben ondersteund.



Hythem El-Nazer, Managing Director van TA Associates, voegt eraan toe: "Onder leiding van Mike heeft insightsoftware onze verwachtingen wat betreft groei en marktimpact overtroffen. We zijn verheugd om met Jim samen te werken aan de volgende fase van ons groeipad om een complete reeks oplossingen te bieden voor het 'Office of the CFO'".



Lipps en Triandiflou hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de overdracht van de leiderschapspositie. Triandiflou zegt: "Mike en het team van insightsoftware zouden ongelooflijk trots moeten zijn op wat ze hebben opgebouwd. Dit bedrijf heeft een benijdenswaardig groeitraject doorgemaakt, grotendeels dankzij het leiderschap van Mike. Ik kijk ernaar uit om het team te helpen de groei te versnellen door onze klanten de allerbeste producten en service van wereldklasse te bieden".



Jim Triandiflou was van 2012-2020 CEO van Relias. Daarvoor was Triandiflou de oprichter en CEO van verschillende succesvolle snelgroeiende bedrijven. In december 2017 werd Triandiflou door de Triangle Business Journal uitgeroepen tot Business Person of the Year.



Over insightsoftware insightsoftware is een toonaangevende leverancier van software voor financiële rapportage en prestatiebeheer voor ondernemingen. We stellen het 'Office of the CFO' in staat om in realtime verbinding te maken met en inzicht te krijgen in hun bedrijfsgegevens, zodat ze proactief meer financiële informatie in hun hele organisatie kunnen genereren, zoals de beste financiële teams werken. Meer dan 25.000 organisaties wereldwijd vertrouwen op het portfolio van insightsoftware met de beste rapportage-, analyse-, budgetterings-, prognoses-, consolidatie- en belastingoplossingen in hun klasse om hun productiviteit, zichtbaarheid, nauwkeurigheid en compliance te verhogen. Kijk voor meer informatie op www.insightsoftware.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2940859-1&h=2260511835&u=http%3A%2F%2Fwww.insightsoftware.com%2F&a=www.insightsoftware.com].



