Equashield Introduceert Bekroonde Closed System Transfer Devices in Nederland

Voor het eerst Verkoopt Equashield Veiligheidsproducten Rechtstreeks aan Gezondheidsinstellingen binnen Europa via Aagato Medical Supporting Logistics



PORT WASHINGTON, New York, 7 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Equashield [https://www.equashield.com/] (http://www.equashield.com [http://www.equashield.com/]), de toonaangevende leverancier van Closed System Transfer Devices (CSTD's) voor toxische geneesmiddelen, heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn handmatige en geautomatiseerde CSTD-oplossingen binnen Nederland zal introduceren middels direct verkoopkanalen. Het is de eerste keer dat Equashield rechtstreekse verkoop doet binnen Europa.



Aagato Medical, dat sinds 2017 optreedt als Equashield'exclusieve distributeur binnen België en Luxemburg, zal de logistiek gaan leiden voor klanten van Equashield customers binnen Nederland wegens de bij dat bedrijf aanwezige expertise en track record binnen de regio.



"Wij geloven in een proactieve benadering waar het gaat om de veiligheid van gezondheidswerkers, waaronder apothekers en oncologisch verpleegkundigen die dagelijks werken met gevaarlijke geneesmiddelen," aldus Adi Shor, VP International Sales voor Equashield. "Wij zullen nauw samenwerken met Nederlandse gezondheidsinstellingen tijdens hun vooruitgang naar volledige naleving van veiligheidsaanbevelingen. Wij hebben er vertrouwen in dat Aagato Medical ter plaatse exceptionele logistieke ondersteuning zal kunnen leveren om de uitrol van EQUASHIELD CSTD op deze markt in goede banen te leiden."



De Europese Beleidsaanbeveling, "Preventing occupational exposure to cytotoxic and other hazardous drugs, European Policy Recommendations [http://www.europeanbiosafetynetwork.eu/wp-content/uploads/2016/05/Exposure-to-Cytotoxic-Drugs_Recommendation_DINA4_10-03-16.pdf]," bevordert het gebruik van effectieve CSTD's als een belangrijke veiligheidsmaatregel voor gezondheidswerkers die te maken hebben met het aanmaken en toedienen van toxische geneesmiddelen. Als lid van de EU is Nederland momenteel methoden aan het onderzoeken om deze veiligheidsmaatregelen in te voeren zodat het de veiligheidspraktijken rondom toxische geneesmiddelen kan verbeteren in overeenstemming met de European Policy Recommendations.



"Equashield's producten zijn de gouden standaard wat betreft de bescherming van gezondheidswerkers die omgaan met toxische geneesmiddelen, en wij zijn verheugd dat wij de verkoopinspanningen van Equashield in deze regio mogen gaan ondersteunen," aldus Roel Geysen, CEO van Aagato Medical. "Equashield's toetreding tot de Nederlandse markt zal ons helpen om ons doel, namelijk ervoor te zorgen dat CSTD algemeen ingang vindt in heel Europa zodat er veilig kan worden gewerkt met toxische geneesmiddelen, te bereiken."



Over Equashield



Equashield is een toonaangevende leverancier van manuele en automatische oplossingen voor het aanmaken en toedienen van toxische geneesmiddelen. Equashield's productengamma bestaat onder meer uit EQUASHIELD® II, hét referentie Closed System Transfer Device (CSTD), en EQUASHIELD® Pro, de allereerste robot die toxische geneesmiddelen via een veilige en gesloten systeem methodologie kan bereiden. Equashield's CSTDs zijn klinisch bewezen als beschermend voor zorgverleners tegen blootstelling aan toxische geneesmiddelen. Het wereldwijd gelauwerde EQUASHIELD® II beschermt tegen meerdere soorten blootstelling dan alternatieve systemen middels het voorkomen van contaminatie van de injectiespuit-zuigers en geneesmiddelen restanten op de connector oppervlaktes, maar ook tegen blootstelling aan toxische dampen. Studies hebben aangetoond dat Equashield's CSTDs sneller en makkelijker te gebruiken zijn dan alternatieve systemen. Daarenboven slaagde EQUASHIELD® in 2015 voor het uiterst veeleisende Amerikaanse NIOSH-alcohol-damp protocol, waarmee er bevestigd kon worden dat het de meest hardnekkige dampen en emissies vasthoudt. EQUASHIELD® wordt wereldwijd naar tevredenheid gebruikt in honderden ziekenhuizen en zorgcentra en werd door de FDA onder de ONB-product code vrijgegeven en tevens FDA gehomologeerd voor het voorkomen van microbiologische penetratie tot zeven dagen lang.



Verdere informatie: http://www.equashield.com [http://www.equashield.com/]



Volg Equashield op LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/equashield], Twitter [https://twitter.com/Equashield] en Facebook [https://www.facebook.com/equashield/?fref=ts].



Equashield Contact Ad Donkerlo Medisch Verkoopadviseur Ad.d@equashield.com [mailto:Ad.d@equashield.com] +31621970575



Mediacontact: Finn Partners voor Equashield Nicole Grubner nicole.grubner@finnpartners.com [mailto:nicole.grubner@finnpartners.com] @nicolegrubner [https://twitter.com/nicolegrubner] +1-929-222-8011