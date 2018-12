Drenthe verkozen tot sportregio van Europa



Vanavond mochten vertegenwoordigers de Drentse gemeenten en de provincie de titel ‘European Community of Sport 2019’ in ontvangst nemen tijdens het jaarlijkse ACES Europe Award Gala in het Europese Parlement te Brussel. Drenthe wordt als voorbeeld gezien hoe sport kan worden ingezet binnen de maatschappij. De titel ‘European Community of Sport 2019’ is een bekroning op alle activiteiten op sport- en beweeggebied, die er in Drenthe worden georganiseerd door, vaak, veel vrijwilligers. Dit is opgemerkt tot over de landsgrenzen, daar zijn we enorm trots op.



ACES Europe is de sport-uitvoeringsorganisatie van de Europese Unie, ieder jaar worden een sporthoofdstad, sportsteden en sportregio’s gekozen. Drenthe is de eerste Nederlandse sportregio ooit gewor­den. Tijdens het bezoek van de jury van ACES Europe werd Drenthe geroemd om het voorbeeld van samenwerking. Het belang van sport en bewegen op de thema’s integratie, ouder worden (healthy ageing), mentaal welzijn (social inclusion) en het gebruik van de openbare ruimte (daar waar je je prettig voelt en waar het uitnodigt tot bewegen) zijn belangrijke criteria voor de titel.



Sportgedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “In Drenthe is letterlijk de ruimte om te bewegen. En doen zit in onze natuur! Ook sportief gezien. Dankzij het sterke vrijwilligersnetwerk in Drenthe laten we met elkaar ontzettend veel mensen bewegen en wordt inclusief denken steeds meer gemeengoed. De titel ‘European Community of Sport 2019’ is een erkenning voor de vele sportverenigingen en vrijwilligers, die zich vanuit passie inzetten om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van sport en bewegen.”



Het comité van ACES bezocht Drenthe ter beoordeling van de kandidaatstelling voor de titel Drenthe European Community of Sport 2019. In 3 dagen werden mevrouw Rosato en de heren Lupatelli, Alonso, Rossato, Garde, Vorel en de Jeu meegenomen door Drenthe. “We hebben willen laten zien hoe we in Drenthe sport en bewegen inzetten in de maatschappij en we hebben ze in contact gebracht met vele sportvereniging en vrijwilligers, dat is gelukt.”, aldus Hans Derks, programmamanager Drenthe Beweegt.



Namens de twaalf Drentse gemeenten zegt Burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden: “In 2019 zal extra aandacht zijn voor sport in Drenthe. We gaan op 18 januari met de Drentse sportwereld vieren dat we onszelf Europese sportregio mogen noemen. Het winnen van de titel is vooral ook een stimulans om samen te kijken welke sportdromen we in het komende jaar en de jaren daarna kunnen realiseren.”