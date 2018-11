BETERE VOORUITZICHTEN ONLINE RETOURPRODUCTEN - Matchingtool FLUX

Amsterdam, 15 november 2018 - Retourspecialist BuyBay zet een nieuwe stap in haar missie om verspilling van de stroom online retourproducten terug te dringen. Deze maand lanceert het bedrijf FLUX, een ‘machine learning’ matchingtool dat zorgt voor aanzienlijke betere vooruitzichten voor de 3,5 miljard producten die we in Europa jaarlijks retourneren.



Unieke kennis koopgedrag



Met FLUX en de zelf ontwikkelde slimme software kan BuyBay op basis van historische data de beste verkoopstrategie voor retourproducten bepalen en deze over de gehele breedte van het assortiment realiseren. Kraaij: “Met realtime inzicht in de stroom producten kunnen wij en onze (r)etail partners in een fractie van een seconde cruciale beslissingen nemen, met een betere buyermatching en pricing als resultaat.



Via onze eigen software krijgen we unieke kennis van het koopgedrag van onze klanten. Daarmee zijn we steeds beter en sneller in staat een nieuwe eigenaar te vinden voor een geretourneerd product. Met als gevolg: minder verspilling in de retourmarkt en meer blije mensen, zowel vorige als nieuwe eigenaren”.



Maximale verwaarding



FLUX biedt maximale verwaarding. Managing Director Teun Kraaij vertelt: “De realtime inzichten helpen ons retourproducten hoogwaardig te verwaarden. Doel blijft waardevermeerdering, ofwel rendement op het gebied van duurzaamheid en voor de klant.



Over BuyBay



BuyBay is een tech bedrijf dat (r)etailers, fabrikanten en distributeurs helpt hun retourproducten te verwerken en te verkopen aan nieuwe consumenten. Dat doen we met, door onszelf ontwikkelde, slimme software. Deze software zorgt voor een optimale match met kopers en voor een soepele herdistributie met een optimaal rendement voor alle partners. Zo geven we teruggestuurde producten een tweede leven, maken we alle betrokkenen maximaal blij en wordt de wereld een beetje duurzamer. Ofwel: een smile in return.