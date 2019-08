Rain Carbon zal de Nederlandse Harsfabriek in 2020 Moeten Sluiten

STAMFORD, Connecticut, 7 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc., een leidende wereldwijde producent van koolstofproducten, heeft vandaag aangekondigd dat zijn Raad van Bestuur de sluiting van zijn harsfabriek in Uithoorn in Nederland eind Maart 2020 heeft goedgekeurd.



https://mma.prnewswire.com/media/709243/Rain_Carbon_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/709243/Rain_Carbon_Logo.jpg]



"Gezien de dalende winst voor koolwaterstof- en aromatische C9 harsen, in het bijzonder voor drukinkten en kleefstoffen, zal onze dochteronderneming RÜTGERS Resins B.V. in Uithoorn tijdens het eerste kwartaal van het komende jaar stoppen met haar productie," zegt Gerry Sweeney, President van Rain Carbon.



"Een beslissing zoals deze is nooit makkelijk te nemen, omdat het consequenties heeft op werknemers, gezinnen en de gemeenschap," voegt Sweeney toe. "Maar na een intense evaluatie gedurende de afgelopen kwartalen van de mogelijke opties, is het duidelijk geworden dat de voortzetting van de activiteit van de fabriek niet mogelijk is. Verhoogde competitie van low-cost harsen die in Azië geproduceerd worden, en de ontwikkeling van alternatieve producten en technologieën doen de vraag naar de in Uithoorn geproduceerde harsen dalen."



Sweeney onderlijnt dat het bedrijf een overeenkomst heeft bereikt met de betrokken ondernemingsraden over een verantwoordelijk sociaal plan voor de 60 werknemers van de vestiging in Uithoorn die ontslagen zullen worden door de sluiting van de fabriek. "Wij willen ervoor zorgen dat onze werknemers eerlijk behandeld worden en duidelijk maken dat wij hun loyaliteit en dienstjaren voor het bedrijf zeker waarderen," zegt hij.



Voor klanten van de Uithoornse harsen, "wordt het business zoals gewoonlijk, met volle productie op de vestiging tot de sluiting van eind Maart 2020, en wij zetten ons in om te voldoen aan de eisen van de klanten betreffende koolwaterstof en aromatische C9 harsen met leveringen uit Uithoorn t/m augustus 2020," zegt Kris Vanherbergen, Vice-Bestuursvoorzitter, Carbon Distillation and Advanced Materials.



Rain Carbon is ook bezig met plannen te ontwikkelen om klanten te helpen in hun transitie naar harsen die geproduceerd zullen worden op de nieuwe gehydrogeneerde koolwaterstofharsfabriek in Castrop-Rauxel, Duitsland, en in zijn vestiging in Duisburg, Duitsland, waar een modernisatieproject van $10 miljoen is gestart is om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de levering te verbeteren.



"Wij zullen nauw met onze klanten samenwerken om de transitieperiode te overbruggen, en hebben onze technische dienst- en productontwikkelingsteams uitgebreid om onze klanten de zekerheid te geven van een ononderbroken en lokaal geproduceerde leveringen van hoge-kwaliteit DCPD C9 harsen, gebaseerd op onze nieuwe propriëtaire technologie," zegt Vanherbergen.



Over Rain Carbon Inc. Rain Carbon Inc. is een leidende verticaal geïntegreerde producent van koolstofproducten en producten uit geavanceerde materialen, welke essentiële basismaterialen zijn voor het dagelijkse leven. Wij zijn actief in twee businesssectoren : Koolstof en Geavanceerde Materialen. Onze Koolstof businesssector zet de bijproducten van olieraffinage en staalproductie om in hoogwaardige, koolstofproducten die essentiële basismaterialen zijn voor aluminium, grafietelektrode, zwarte koolstof, houtverduurzaming, titaniumdioxide, vuurvast, en enkele andere wereldwijde industrieën. Onze Geavanceerde Materialen businesssector breidt de waardeketen van onze koolstofverwerking uit door de innoverende downstream transformatie van een deel van onze koolstofuitstoot in hoogwaardige, duurzame en geavanceerde materialenproducten die essentiële basismaterialen zijn voor fijnchemicaliën, coatings, de bouw, de automobielindustrie, de aardolie en verschillende andere wereldwijde industrieën. Bezoek voor meer informatie www.raincarbon.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2545554-1&h=631245444&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2545554-1%26h%3D1072244699%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.raincarbon.com%252F%26a%3Dwww.raincarbon.com%23_blank&a=www.raincarbon.com].



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/709243/Rain_Carbon_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2545554-1&h=2979303548&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2545554-1%26h%3D3237235112%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F709243%252FRain_Carbon_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F709243%252FRain_Carbon_Logo.jpg%23_blank&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F709243%2FRain_Carbon_Logo.jpg]



CONTACT: Alan Chapple, Rain Carbon Inc., Ten Signal Road, Stamford, CT USA, Tel +1 203 517 2818, alan.chapple@raincarbon.com



Web site: http://www.raincarbon.com/