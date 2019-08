Dating.com Group kondigt verdere plannen voor bedrijfsontwikkeling aan

VALLETTA, Malta, 7 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Dating.com Group -- beheerd door SOL Networks, een overkoepelend merk voor meer dan 15 projecten, met inbegrip van Dating.com, Lovinga, Tubit en TripTogether en vele anderen -- heeft plannen aangekondigd om door te gaan met zijn investering in bedrijfsontwikkeling met betrekking tot internationale dating. Meer specifiek heeft de Raad van Bestuur tijdens zijn gewone zomervergadering van 2019 in Luxemburg besloten zich te concentreren op de ontwikkeling van nieuwe streamingtechnologieën en de aankoop van IP-producten, waaronder pasklare dataplatforms, om de wereldwijde expansie en een nieuw kwaliteitsniveau op de markt aan te drijven.



Dating app-gebruikers zijn steeds minder geïnteresseerd of onder de indruk van het met hun vinger over het scherm vegen. Vorig jaar werd Dating.com een van de eerste wereldwijde datingdiensten die één-op-veel live streaming aan zijn platform toevoegde, waardoor leden in realtime kunnen communiceren en contact hebben met veel meer potentiële partners tegelijk. Hoewel live streaming snel aan populariteit wint op de markt, is het van cruciaal belang om de onderliggende technologie te verbeteren zodat de industrie vooruitgang zou blijven maken.



"Wij zijn vastbesloten om het voortouw te blijven nemen in het helpen van mensen om echte, duurzame verbindingen te leggen over de hele wereld," zei Alla Gubenko, lid van de raad van bestuur van Dating.com Group. "De focus op bedrijfsontwikkeling en investeringen in technologie is de beste manier om de kwaliteit van de industrie in het algemeen en de kapitalisatie van ons bedrijf in het bijzonder te verhogen. Daarom zijn wij verheugd om de volgende generatie live streaming producten te helpen produceren en in de nabije toekomst IP-producten aan te schaffen."



Over Dating.com Group



Dating.com Group is een wereldwijd sociaal ontdekkingsplatform dat mensen van over de hele wereld in staat stelt verbindingen te maken via de kracht van gedeelde interesses en wederzijdse voordelen. Dating.com Group heeft kantoren in zeven landen, een team van meer dan 500 professionals en meer dan 73 miljoen geregistreerde gebruikers in zijn gehele portfolio. Tot onze merken behoren Dating.com, DateMyAge, LovingA, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove en nog veel meer, elk met een uniek platform op maat van verschillende gemeenschappen die zijn bepaald op basis van interesse, geografie en demografie."



Over SOL Networks



SOL Networks is een internationaal internetbedrijf met hoofdkantoor in Malta dat gespecialiseerd is in het creëren en promoten van websites waar mensen uit verschillende landen hun sociale en zakelijke verbindingen kunnen uitbreiden: om te leren, om te communiceren, om reisgenoten te vinden, om online te gamen en om vreemde talen te leren.



