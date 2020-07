WASHINGTON, D.C., 7 juli 2020 /PRNewswire/ -- Het Kazarian Center for Public Financial Management (KCPFM) is vandaag begonnen met een publieke educatiecampagne getiteld "What New Zealand's Extraordinary Financial Track Record Can Teach the World: 6 Numbers to Know" (Wat de wereld kan leren van de buitengewone financiële resultaten van Nieuw-Zeeland: 6 cijfers om te onthouden). De buitengewone financiële resultaten van Nieuw-Zeeland kunnen de wereld leren hoe een solide financiële zekerheid en een grotere welvaart voor alle mensen te bevorderen.



De publieke educatiecampagne zal tussen juli 2020 en juli 2021 één miljard media-impressies sponsoren. Meer dan 20 digitale mediakanalen maken deel uit van de campagne, waaronder Barron's, BBC, Bloomberg, Der Spiegel, Financial News, FT, Handelsblatt, National Business Review (NZ), NYT, NZ Herald, Politico, Times (VK) en WSJ. Educatie van het publiek en andere belangrijke belanghebbenden over het verbeteren van het openbaar financieel beheer is een kernmissie en kerncompetentie van KCPFM.



De buitengewone financiële resultaten van de overheid in Nieuw-Zeeland zijn een eerbetoon aan zowel haar burgers als aan haar wereldwijd toonaangevende cultuur op het gebied van openbaar financieel beheer. Tegelijkertijd heeft Nieuw-Zeeland topposities behaald in ranglijsten gebaseerd op de meest erkende indices inzake kwaliteit van instellingen en levenskwaliteit.



De publieke educatiecampagne vergelijkt Nieuw-Zeeland en vijf landen met een AAA-rating wat betreft drie van de belangrijkste indicatoren op het gebied van financiële prestaties van de overheid in de afgelopen negen jaar (2011 tot en met 2019). Hieronder vindt u de 6 cijfers om te onthouden:





-- Indicator #1: De rijkdom van burgers in Nieuw-Zeeland (Citizens' Wealth

1 of CW1) steeg met $ 8.000 per persoon en de AAA-composiet daalde met $

8.000.

-- Indicator #2: Het totale eigen vermogen van de overheid van

Nieuw-Zeeland steeg $ met 5.000 per persoon en de AAA-composiet daalde

met $ 4.000.

-- Indicator #3: Het totale eigen vermogen van de overheid van

Nieuw-Zeeland als een percentage van het BBP steeg met 10 procentpunten,

en de AAA-composiet daalde met 5 procentpunten.

Nieuw-Zeeland combineert buitengewone financiële resultaten van de overheid met prestaties van wereldklasse in de belangrijkste bestuursindicatoren van de Wereldbank op het gebied van institutionele sterkte, en neemt daarom een aanzienlijk betere positie in dan het gemiddelde land met een gelijkwaardige of hogere kredietrating. Daarnaast staat Nieuw-Zeeland op de zevende plaats in de wereld op de welvaartsindex van Legatum, die onder andere onderwijs, gezondheid, persoonlijk welzijn en kwaliteit van leven omvat.



"Educatie over openbaar financieel beheer door middel van één miljard media-impressies zal een grotere welvaart voor iedereen bevorderen", aldus Paul B. Kazarian van KCPFM.



Voor meer informatie over hoe lessen geleerd uit Nieuw-Zeeland het openbaar financieel beheer kunnen verbeteren, kunt u terecht op kazarianfoundation.org/NZPFM [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2849625-1&h=1005063505&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2849625-1%26h%3D3403750620%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kazarianfoundation.org%252FNZPFM%26a%3Dkazarianfoundation.org%252FNZPFM&a=kazarianfoundation.org%2FNZPFM] waar u aanvullende informatie en veelgestelde vragen kunt vinden. Zie ook de diapresentaties op de website [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2849625-1&h=4062414850&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2849625-1%26h%3D3911667827%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.victoria.ac.nz%252Fsacl%252Fabout%252Fevents%252Fpublic-finance-act-at-30%26a%3Dwebsite&a=website] van de conferentie over New-Zealand's Public Finance Act at 30: Lessons, Achievements and Future Directions, met name presentaties van Ian Ball, Ruth Richardson, Ken Warren, Struan Little en Paul B. Kazarian.



KCPFM is een initiatief van de Charles & Agnes Kazarian Foundation (Kazarian Foundation), een filantropische arm van Japonica Partners. De kernmissie en kerncompetentie van de Kazarian Foundation is het verbeteren van het openbaar financieel beheer en de financiële geletterdheid. De Kazarian Foundation wil educatie bieden aan zowel burgers als belangrijke belanghebbenden over het belang van openbaar financieel beheer en financiële geletterdheid door middel van conferenties, presentaties, communicatie, artikelen, master classes en verhandelingen. Educatiemateriaal over openbaar financieel beheer kunt u vinden op kazarianfoundation.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2849625-1&h=488837544&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2849625-1%26h%3D3229991544%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kazarianfoundation.org%252F%26a%3Dkazarianfoundation.org&a=kazarianfoundation.org].



Contact: Christopher Magarian op info@kazarianfoundation.org [mailto:info@kazarianfoundation.org] of Stacy Dimakakos, Public Worldwide stacy@publicworldwide.com [mailto:stacy@publicworldwide.com].



Web site: http://kazarianfoundation.org/