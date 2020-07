Deutsche Bank en Google vormen strategisch wereldwijd, meerjarig samenwerkingsverband om een fundamentele transformatie van het bankwezen te stim

FRANKFURT, Duitsland en MOUNTAIN VIEW, Californië, 7 juli 2020 /PRNewswire/ -- Deutsche Bank en Google Cloud zijn overeengekomen om hun krachten te bundelen en een strategisch samenwerkingsverband te vormen met als doel het herdefiniëren van de manier waarop de bank financiële diensten ontwikkelt en aanbiedt. De samenwerking is uniek in die zin dat het niet alleen geavanceerde clouddiensten aan de Deutsche Bank zal leveren, maar ook co-innovatie tussen de twee bedrijven mogelijk zal maken om de volgende generatie op technologie gebaseerde financiële producten voor hun klanten te creëren. Beide partijen hebben een Intentieverklaring ondertekend en zijn van plan om binnen enkele maanden een meerjarig contract te ondertekenen.



Het samenwerkingsverband zal de Deutsche Bank in staat stellen om de cloud-overgang te versnellen en voort te bouwen op de technische mogelijkheden van beide bedrijven. Samen met Google Cloud zal Deutsche Bank haar IT-architectuur transformeren en dus een aanzienlijke waarde voor haar klanten genereren. De meerjarige transformatie en optimalisatie van de huidige systemen van de bank zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Beide partijen streven naar naleving van de verordening privacy- en gegevensbescherming om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van klantgegevens te behouden alsmede de informatie-activa van de Deutsche Bank.



Met dit samenwerkingsverband zal de Deutsche Bank directe toegang krijgen tot data-wetenschappen van wereldklasse, kunstmatige intelligentie en machine learning zodat zij haar klanten beter van dienst kan zijn. Potentiële gebruikssituaties bestaan onder meer uit het helpen van treasury-klanten met dagelijkse taken zoals cashflowprognoses, verbeterde risicoanalyse, en geavanceerde beveiligingsoplossingen om de accounts van klanten te beschermen. Voor het private bankbedrijf zal de focus liggen op digitale en intuïtieve oplossingen, om de interacties tussen klanten en werknemers te vereenvoudigen.



"Al meer dan 150 jaar lang is de Deutsche Bank een pionier in de sector, met een sterke staat van dienst op het gebied van innovatie in de financiële dienstverlening," aldus Sundar Pichai, CEO van Google en Alphabet. "We zijn enthousiast over onze strategische samenwerking en de mogelijkheid voor Google Cloud om de Deutsche Bank en haar klanten te kunnen helpen om hun bedrijven te laten groeien en de toekomst van de financiële dienstverlening vorm te geven."



"Het samenwerkingsverband met Google Cloud zal een belangrijke drijfveer zijn voor onze strategische transformatie," aldus Christian Sewing, CEO van de Deutsche Bank. "Het toont onze vastberadenheid om te investeren in onze technologie omdat onze toekomst sterk verbonden is met succesvolle digitalisering. Het is zowel een inkomstenverhaal als kostenverhaal."



"Deze samenwerking met Google Cloud is een belangrijke stap voorwaarts binnen onze technologiestrategie, en zal de manier waarop we onze klantendiensten produceren en leveren veranderen," voegde Bernd Leukert, Chief Technology, Data and Innovation Officer en lid van de raad van bestuur toe. "Door het beste van beide culturen samen te brengen, kijken we er naar uit om met een gevestigde leider op het gebied van technologie en innovatie nieuwe bedrijfsmodellen te creëren waarbij gebruik gemaakt wordt van kunstmatige intelligentie, data-analyse, en nog veel meer."



De beslissing volgt op intensieve discussies en due diligence gedurende de afgelopen vijf maanden. In februari 2020 nodigde de Deutsche Bank een aantal grote cloud-serviceproviders uit om een samenwerkingsverband met meerdere leveranciers voor te stellen als onderdeel van haar cloud-strategie. Als onderdeel van deze strategie zal de bank nauw blijven samenwerken met haar bestaande technologiepartners.



Over de Deutsche Bank Deutsche Bank biedt bankierdiensten aan voor de commerciële en investeringssector, de detailhandel, transactiebankieren en producten voor vermogensbeheer alsmede diensten voor bedrijven, overheden, institutionele beleggers, kleine en middelgrote bedrijven, en particulieren. Deutsche Bank is de grootste bank van Duitsland, met een sterke positie in Europa en een aanzienlijke aanwezigheid in Amerika en Azië-Pacific.



Over Google Cloud Google Cloud biedt organisaties een toonaangevende infrastructuur aan, alsmede platform-mogelijkheden, en branche-specifieke oplossingen. We leveren cloudoplossingen die gebruik maken van Google's geavanceerde technologie waarmee bedrijven geholpen worden om efficiënter te opereren en zich aan te passen aan de veranderende behoeften. Hierdoor kunnen klanten zich beter op de toekomst voorbereiden. Klanten in meer dan 150 landen vertrouwen op Google Cloud als hun partner om hun meest kritieke bedrijfsproblemen op te lossen.



