'Machines Can See'-top over computervisie en machine learning vindt plaats in Moskou

Op 8 juni wordt in Moskou de internationale 'Machines Can See'-top gehouden, gericht op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van computervisie en machine learning. Het evenement wordt georganiseerd door VisionLabs [https://visionlabs.ai ], een wereldleider in het creëren van oplossingen op het gebied van persoons- en objectherkenning, met ondersteuning van Sberbank [https://www.sberbank.ru/en/individualclients ] en Sistema_VC [http://sistema.vc ], een risicokapitaalfonds gespecialiseerd in het investeren in deep-tech start-ups.



De top brengt de meest vooraanstaande wetenschappers ter wereld die aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie werken bijeen om ervaringen uit te wisselen en de laatste trends op het gebied van computervisie en machine learning te bespreken.



De meest toonaangevende computervisie onderzoekers ter wereld nemen aan de top deel, waaronder:





- Yann LeCun, directeur Facebook AI Research Lab (FAIR) en professor aan New York

University (NYU). Hij is bekend als een van de oprichters van Deep Learning and

Convolutional Neural Networks (grondig leren en convolutionele neurale netwerken). Hij

schreef talrijke publicaties over machine learning en computervisie, en is bovendien

oprichter van de International Conference on Learning Representations (ICLR). De heer

LeCuns keynote speech van de top zal worden uitgezonden door middel van

videoconferentie.

- Vittorio Ferrari, professor aan de School of Informatics van de University of

Edinburgh, en onderzoekswetenschapper bij Google en hoofd van Google's Research Group

on Visual Learning. Hij is de auteur van meer dan 100 publicaties, een van de

belangrijkste organisatoren van de conferentie over computervisie, ECCV 2018 en ECCV

2020, en redacteur van het IEEE PAMI-tijdschrift.

- Pascal Fua, professor aan de School of Computer and Communication Science en hoofd van

het Computer Vision Laboratory aan de École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

in Zwitserland. Zijn onderzoeksactiviteiten zijn gericht op het identificeren van vorm

en beweging in afbeeldingen en het volgen van objecten en personen in video. De heer

Fua heeft meer dan 300 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en

conferentieverslagen op zijn naam staan.

- Svetlana Lazebnik, hoofddocent aan het Department of Computer Science aan de

University of Illinois Urbana-Champaign, gespecialiseerd in computervisie. De

belangrijkste onderzoeksonderwerpen van mevrouw Lazebnik betreffen visuele

interpretatie van scenes, de gezamenlijke modellering van beelden en methoden voor

machine learning voor visuele herkenningstaken. Ze ontving eerder de

Longuet-Higgins-prijs.

- Bernt Schiele, Max-Planck-directeur aan het MPI Informatics en professor aan de

Universiteit van Saarland. De heer Schiele was voorheen onderzoeker aan het

Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Carnegie Mellon University (CMU), en

professor aan het Zwitserse Federale Technologie-Instituut in Zürich (ETH Zurich).

- Cees Snoek, hoogleraar Intelligent Sensory Information Systems aan de Universiteit van

Amsterdam en directeur van het QUVA Lab. De heer Snoek was voorheen gastwetenschapper

aan Carnegie Mellon University, een Fulbright-academicus aan de University of

California (Berkeley, VS), hoofd R&D van Euvision Technologies, en de voornaamste

ingenieur/manager van Qualcomm Research Amsterdam.





Naast het officiële zakelijke gedeelte van de top, staan ook een poster- en demosessie en de aankondiging van de winners van de NVIDIA-competitie op het programma. De voorwaarden en details van de competitie zijn te vinden op: https://competitions.codalab.org/competitions/19090



Lees meer over het evenement: Evenementwebsite: http://machinescansee.com



Registratie voor dit evenement: https://visionlabs.timepad.ru/event/703045



Dit evenement is live online [https://www.youtube.com/watch?v=cSrc1gCOsTw&feature=youtu.be ] beschikbaar.



