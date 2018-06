QS World University Rankings 2019: MIT uitgeroepen tot 's werelds beste universiteit voor record-brekend zevende achtereenvolgende jaar

LONDEN, June 7, 2018 /PRNewswire/ --



Massachusetts Institute of Technology (MIT) is 's werelds beste universiteit voor het record-brekende zevende achtereenvolgende jaar. De vijftiende editie van de QS World University Rankings, dat vandaag gepubliceerd werd door de analisten van mondiaal hoger onderwijs, QS Quacquarelli Symonds, toont dat MIT vasthoudt aan het record dat het eerder deelde met Harvard University.



QS [https://goo.gl/6wmqNo ] rangschikt 's werelds 1000 beste universiteiten, gevestigd in 85 verschillende landen. Meer dan 65 miljoen belanghebbenden zullen dit jaar de ranglijst op http://www.TopUniversities.com bekijken.



Belangrijkste feiten





- Amerikaanse instellingen behouden de top vier posities (Stanford 2[e], Harvard 3[e]

, Caltech 4[e]);

- Het topinstituut in het Verenigd Koninkrijk is voor het eerst sinds 2004 veranderd,

waarbij de University of Oxford (5[e]) zijn oude rivaal, de University of Cambridge (6

[e]) voorbij streeft;

- Zowel de Britse als Amerikaanse universiteiten registreren meer verbeteringen dan

verslechteringen, wat neerkomt op stabilisatie van beide sectoren na de recente

regressies;

- De beste universiteit in continentaal Europa is ETH Zürich (7[e], voorheen 10[e]);

- De twee beste universiteiten in Azië zijn de National University of Singapore (11[e])

en diens landgenoot Nanyang Technological University (12[e]);

- China behaalt zijn eerste top 20 positie in de QS World University Ranking sinds 2006:

Tsinghua University bereikte de 17[e] plek;

- Latijns-Amerika blijft worstelen, vooral met betrekking tot QS's onderzoeksmetriek,

maar de Universidad de Buenos Aires in Argentinië bereikt zijn hoogste rang ooit (73[e]

, voorheen 75[e]);

- Zowel Maleisië als Rusland tonen consistente, opmerkelijke verbeteringen.





QS World University Rankings 2019: Top 20



2019 2018



1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) VS



2 2 Stanford University VS



3 3 Harvard University VS



4 4 California Institute of Technology (Caltech) VS



5 6 University of Oxford VK



6 5 University of Cambridge VK



7 10 ETH Zürich (Zwitsers Federaal Instituut voor Technologie) Zwitserland



8 8 Imperial College London Verenigd Koninkrijk



9 9 University of Chicago Verenigde Staten



10 7 UCL (University College London) Verenigd Koninkrijk



11 15 National University of Singapore (NUS) Singapore



12 11 Nanyang Technological University (NTU) Singapore



13 13 Princeton University Verenigde Staten



14 14 Cornell University Verenigde Staten



15 16 Yale University Verenigde Staten



16 18 Columbia University Verenigde Staten



17 25 Tsinghua University China



18 23= University of Edinburgh Verenigd Koninkrijk



19 19 University of Pennsylvania Verenigde Staten



20 21= University of Michigan Verenigde Staten



