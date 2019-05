McKay Brothers & Quincy Data bieden laagste latentie tussen grootste beurzen in de VS

QRD-dienst biedt beursgegevens met laagste latentie; QPD-dienst is sneller, goedkoper en betrouwbaarder dan bestaande diensten



OAKLAND, Californië, 7 mei 2019 /PRNewswire/ -- McKay Brothers en Quincy Data hebben vandaag aangekondigd dat zij de grootste aandelenbeurzen in de VS hebben verbonden met de laagste latentie. De nieuwe diensten verbinden aandelenbeurzen in Mahwah, Carteret en Secaucus - de aandelendriehoek van New Jersey. Op dit moment biedt het netwerk van McKay tweerichtingsdiensten op het gebied van marktdiensten en particuliere bandbreedte tussen Mahwah en Carteret en ook tussen Mahwah en Secaucus. Het bedrijf zal over een paar dagen een eenrichtingsdienst van Carteret naar Secaucus hebben en verwacht ook een tweerichtingsdienst te hebben in het derde kwartaal.



"Het is zo goed als onmogelijk geweest voor bedrijven om de meest tijdige marktgegevens tussen de grootste VS-beurzen te verkrijgen," aldus McKay en Stephane Tyc, medeoprichter van Quincy. "De beste latentie aan twee kanten van de aandelendriehoek van New Jersey werd gecontroleerd door particuliere handelsondernemingen. Met onze nieuwe diensten hebben alle bedrijven een kans om op gelijke voet te concurreren."



De diensten in de aandelendriehoek van New Jersey die McKay en Quincy bieden, onderscheiden zich door een pad dat bijna perfect recht is. De dienst heeft een ongeëvenaarde bandbreedtecapaciteit, wat de buffering tijdens een barstende markt aanzienlijk vermindert. De exclusieve licentie van McKay wat betreft de 28 GHz-band zorgt voor een doeltreffende eliminatie van signaalstoring, een veelvoorkomend probleem voor bestaande netwerken die in de zeer drukke New Jersey-corridor opereren.



"Bemiddelaars die hun verplichtingen inzake optimale uitvoering willen nakomen, weten dat zij de beste verhandelingsinstrumenten moeten gebruiken," vervolgt Tyc. "Wij zijn verheugd dat wij hun inspanningen kunnen ondersteunen zodat zij de beste resultaten kunnen behalen voor hun klanten die handelen in Amerikaanse aandelen en ETF's (indexfondsen)."



De Quincy Raw Data (QRD) dienst verdeelt gegevens van aandelenmarkten in de oorspronkelijke beursformaten. QRD verdeelt de onbewerkte beursgegevens van één beurs in de datacentra van de andere twee aan de laagste latentie. De Quincy Protected Data (QPD) dienst biedt dezelfde beursgegevens door draadloos te combineren met vezel. QPD is sneller, goedkoper en betrouwbaarder dan de momenteel beschikbare marktgegevens betreffende de NJ-aandelendriehoek. Bovendien biedt McKay Brothers particuliere brandbreedte in stappen van vijftig megabit per seconde.



Over Quincy Data, LLC Quincy Data verdeelt wereldwijd meer draadloze financiële marktgegevens dan om het even welke leverancier. De Quincy Extreme Data-dienst is een geïntegreerde en gestandaardiseerde levering van een selectie van marktgegevens van financiële markten in de hele wereld. De gegevens worden geleverd aan een extreem lage latentie aan 21 grote verhandelingscentra in de VS, Europa, Azië en het Midden-Oosten. De Quincy Raw Data- en Quincy Protected Data-diensten bieden gegevens in het oorspronkelijke beursformaat in de aandelendriehoek van New Jersey. QRD is de marktgegevensdienst met de laagste latentie voor de drie grootste aandelenbeurzen in de VS. QPD is sneller, goedkoper en betrouwbaarder dan bestaande diensten. Meer informatie is te vinden op www.quincy-data.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2457394-1&h=475993252&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457394-1%26h%3D3105619110%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.quincy-data.com%252F%26a%3Dwww.quincy-data.com&a=www.quincy-data.com]



Over McKay Brothers, LLC McKay Brothers is een erkend leider op het gebied van de levering van lage latentie draadloze netwerken voor bedrijven met verhandelingen op financiële markten. Veel van de meest gesofisticeerde verhandelingsactiviteiten in de wereld maken gebruik van de lage latentie microgolfnetwerken die door McKay worden ontworpen, ontwikkeld, gebouwd en geopereerd. De mondiale draadloze voetafdruk van McKay is ongeëvenaard door welke andere leverancier die diensten biedt aan de elektronische verhandelingsgemeenschap dan ook. McKay opende langeafstandsmicrogolfnetwerken in de VS in 2012, in Europa in 2014 en in Azië in 2016. Het bedrijf beheert metronetwerken tussen belangrijke financiële markten in Illinois, New Jersey en het VK. Meer informatie is te vinden op: www.mckay-brothers.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2457394-1&h=3248454060&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457394-1%26h%3D2106967533%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mckay-brothers.com%252F%26a%3Dwww.mckay-brothers.com&a=www.mckay-brothers.com]



