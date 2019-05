Egis Technology Inc. rapporteert EPS van NT$1,96 in 1e kwartaal 2019

TAIPEI, Taiwan, 7 mei 2019 /PRNewswire/ -- Egis Technology Inc. (6462.TWO) rapporteerde in het 1e kwartaal van 2019 inkomsten van NT$1393 miljoen, een daling van 15% op jaarbasis, maar een stijging van 16% op kwartaalbasis. De afname op jaarbasis was met name het gevolg van de introductie door de klant van de ultrasonische sensor in haar vlaggenschipmodellen van 2019.



https://mma.prnewswire.com/media/650962/Egis_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/650962/Egis_logo.jpg]



GM in het 1e kwartaal van 2019 bedroeg 41%, een stijging van 31% ten opzichte van het 4e kwartaal van 2018, aangedreven door een toenemende mix van optische sensoren die tijdens het kwartaal werden verzonden.



OPEX in het 1e kwartaal van 2019 bedroeg NT$421 miljoen, een stijging van 58% op jaarbasis, maar een afname van 6% op kwartaalbasis.



OPM in het 1e kwartaal van 2019 bedroeg 11%, vergeleken met 19% in het 1e kwartaal van 2018 en een bedrijfsverlies van 6% in het 4e kwartaal van 2018.



Basaal EPS bedroeg NT$1,96, een daling van NT$3,07 vergeleken met het 1e kwartaal van 2018, maar een verbetering vergeleken met een verlies per aandeel van NT$0,29 in het 4e kwartaal van 2018.



In de tussentijd rapporteerde het bedrijf in april 2019 inkomsten van NT$623 miljoen, een stijging van 4% op maandbasis en een stijging van 32% op jaarbasis. Geaccumuleerde inkomsten in het lopende boekjaar bedroegen NT$2016 miljoen, een daling van 4% op jaarbasis.



Het bedrijf zal in de maand mei 3 evenementen organiseren. Ten eerste hebben we op 8 mei 2019 om 14.30 de Earnings Conference over het 1e kwartaal van 2019 bij E. Sun Securities. Dit wordt gevolgd door deelname aan Macquarie's Greater China Conference op 16 mei -- 17 mei in Hong Kong en Citi's Regional Tech Conference op 23 mei -- 24 mei in Taipei.



Over Egis Technology Inc.



Egis Technology Inc. (6462.TWO) is een toonaangevende leverancier van biometrische vingerafdruklezers en specialist op het gebied van volledig bedrijfsklare oplossingen met een superieure sensorperformance en softwarefunctionaliteit. Het gepatenteerde matching-algoritme van Egis biedt in de huidige markt niet alleen één van de beste foutieve afwijzings- en aanvaardingspercentages (FAR/FRR), maar zorgt eveneens voor optimale veiligheid en gebruiksgemak. De geavanceerde vingerafdruktechnologie van Egis is de aangewezen technologie voor implementatie op mobiele apparaten. Egis is bestuurslid van de FIDO Alliance en streeft in die hoedanigheid naar het bieden van veiligheid en authenticatie voor iedereen in de online wereld. Het hoofdkantoor bevindt zich in Taipei in Taiwan en Egis heeft vestigingen in China, Japan en de VS. Kijk voor meer informatie op www.egistec.com [http://www.egistec.com/].



CONTACT: Egis Technology Inc. Waarnemend woordvoerder: George Chang, CFA, Chief Financial Officer, +886-2-2658-9768, george.chang@egistec.com



Web site: http://www.egistec.com/