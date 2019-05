Templafy neemt template management organisatie iWRITER over

Templafy groeit snel, met op dit moment meer dan 1 miljoen gebruikers. Terwijl de vraag naar slimme documentcreatie en documentmanagement blijft groeien.



KOPENHAGEN, Denemarken, LONDON, AMSTERDAM, BERLIJN EN NEW YORK, 7 mei 2019 /PRNewswire/ --Templafy, een Deense SaaS aanbieder die een oplossing biedt voor merkbeheer en productiviteit rondom zakelijke documenten voor multinationals , heeft vandaag aangekondigd dat ze het Nederlandse iWRITER, een Microsoft Office oplossing voor merkbeheer en template management, heeft overgenomen.



Met meer dan 350.000 gebruikers binnen 1.200 organisaties biedt iWRITER - net als Templafy - toegang tot Office templates in PowerPoint, Word, Outlook en Excel. Huisstijlelementen zoals logo's en gekoppelde bedrijfsdata worden in iWRITER samengevoegd om op eenvoudige wijze templates te creëren. Op deze manier krijgen gebruikers wereldwijd toegang tot documenten, afbeeldingen en elementen in lijn met de merkidentiteit van de organisatie.



"Door iWRITER samen te voegen met Templafy's enterprise communicatie- en productiviteitsplatform, creëren wij een nog beter aanbod voor onze huidige en toekomstige klanten over de hele wereld," aldus Templafy's CEO Jesper Theill Eriksen. "Onze gebruikers kunnen nog meer functionaliteit verwachten van de gecombineerde entiteit in de nabije toekomst."



Met de acquisitie van het Duitse Veodin en SlideProof in augustus 2018 en nu de uitbreiding met iWRITER, bereikt Templafy's groeiende platform niet alleen een bredere klantengroep, maar positioneert Templafy zich definitief als een voorloper in de template management industrie.



"Dankzij de fusie met Templafy kunnen we een wereldwijde leider worden op het gebied van template management oplossingen, waar we aanvullende producten aanbieden onder de naam van Templafy," zegt Arjen Hartog, managing director van iWRITER. "Dankzij deze fusie zijn onze groeimogelijkheden oneindig. Daarnaast zijn we een sterke match op gebied van culturele waarden, dat maakt deze overname een goede match en de beste beslissing voor zowel iWRITER als Templafy."



Over Templafy



Templafy maakt templates, huisstijlelementen en de juiste content beschikbaar, direct in alle office applicaties. Op deze manier kunnen eindgebruikers moeiteloos documenten, presentaties en emails creëren in de juiste stijl en met de juiste content. Met Templafy bewaken organisaties wereldwijd hun merkintegriteit en verhogen ze hun productiviteit dankzij het centraal beheerde, beveiligde en gebruiksvriendelijke platform.



Templafy is opgericht in Kopenhagen in 2014. Met ruim 15 jaar ervaring op het gebied van template management heeft het Templafy team een platform ontwikkeld dat de globale marktleider binnen de template management en document automatisering industrie. Het Templafy platform heeft zich bewezen binnen een groot aantal multinationals wereldwijd.



Templafy is opgericht in Kopenhagen in 2014. Met ruim 15 jaar ervaring op het gebied van template management heeft het Templafy team een platform ontwikkeld dat de globale marktleider binnen de template management en document automatisering industrie. Het Templafy platform heeft zich bewezen binnen een groot aantal multinationals wereldwijd.

Meer informatie over Templafy's platform en over de organisatie is te vinden op de website www.templafy.com



