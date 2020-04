ZTE wint 's werelds grootste commerciële OTN in China Mobile's fase 13 gecentraliseerde inkoop

SHENZHEN, China, 7 april 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het Mobiele Internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf het westelijke netwerkproject in China Mobile's fase 13 gecentraliseerde inkoop voor apparatuur voor het interprovinciale ruggengraat-transportnetwerk heeft binnengehaald. Het westelijke netwerk, dat 19 Chinese provincies dekt, zal het grootste commerciële optische transportnetwerk (OTN) ter wereld zijn, met een totale verbindingslengte van 53.828 km.



In dit westelijke netwerkproject zal ZTE verschillende coderingsmodi leveren om flexibel te kunnen voldoen aan transportscenario's op lange, middellange en korte afstand in China Mobile's westelijke netwerk.



Bovendien kan ZTE's unieke Beyond-100G Flex Shaping-algoritme multi-point optimalisatie bereiken op de optische en elektrische lagen om de transportafstand effectief te verbeteren en de regeneratie boards aanzienlijk te verminderen, en daarmee flink te besparen op netwerkconstructiekosten.



ZTE wordt erkend als een van de weinige verkopers met de complete 200G optische en elektrische verbindingssolution. Haar ROADM- en OXC-architectuur ondersteunt flexibele dienstverlening op de optische laag, en verbetert zo de efficiëntie van operatie en onderhoud en verkort de dienstverleningstijd.



Vanwege de grote groei van het internetverkeer in het 5G-tijdperk, heeft China Mobile zich jarenlang gericht op de bouw van een 100G OTN-netwerk met ultrahoge snelheid, met dekking in heel China. Het ruggengraat OTN-netwerk in deze gecentraliseerde inkoop bestaat uit de oostelijke en westelijke netwerken.



ZTE was nauw betrokken bij de bouw van China Mobile's westelijke ruggengraat OTN, en heeft voor China Mobile twee westelijke 100G OTN-netwerken gebouwd. Deze twee netwerken dekken 20 provincies en gemeenten in heel China, met een totaaloppervlakte van 7.729.100 vierkante kilometer, ongeveer 80% van het landoppervlak van China.



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, beheerders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van ZTE's strategie is het bedrijf toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.



ZTE heeft tot dusver 46 commerciële 5G-contracten verkregen in belangrijke markten, zoals Europa, Azië/Pacific, het Midden-Oosten en Afrika. ZTE reserveert 10 procent van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties.



