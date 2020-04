UnionPay International stimuleert meer 'contactloze betalingen' voor consumentenveiligheid tijdens COVID-19

SHANGHAI, 7 april 2020 /PRNewsWire/ -- Terwijl de strijd tegen COVID-19 voortduurt heeft UnionPay International een plan onthuld voor meer consumentenveiligheid door de uitgifte van kaarten voor contactloze betaling wereldwijd te versnellen. In samenwerking met vele lokale banken over de hele wereld heeft UnionPay International ook een aanzienlijke inspanning geleverd om de beschikbaarheid en bekendheid van online betalingsdiensten te vergroten, om zo de wereldwijde acceptatie te versnellen.



Als een belangrijke speler op het gebied van wereldwijde betalingstechnologie zet UnionPay International zich in om effectieve oplossingen te vinden voor specifiek lokale problemen. UnionPay International werkte onlangs samen met de Halyk Savings Bank in Kazachstan en steunde een initiatief om in korte tijd meer dan 100.000 kaarten met contactloze betaalfunctie in het hele land te verspreiden. Deze kaarten worden door de lokale bevolking verwelkomd als hulpmiddel voor snellere betalingen en verminderen zo de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met lange rijen in de winkels. Hetzelfde gebeurt in heel Rusland en Mongolië via een strategisch partnerschap met respectievelijk Gazprombank en de Khan Bank.



Naast offline contactloze betalingen wordt ook gekeken naar online betalingsopties, met een focus op een groter aantal verkopers dat de online betalingen van UnionPay accepteert en een betere klantervaring. Tot op heden accepteren meer dan 20 miljoen online verkopers UnionPay in meer dan 200 landen en regio's. Sinds het begin van de uitbraak is het aantal online transacties wereldwijd met 20% gestegen, met een stijging van 70% in de Verenigde Staten en 100% in Japan.



Een groeiend aantal van deze online transacties is voor de betaling voor producten, diensten en medicijnen die klanten normaal gesproken in de winkel zouden kopen. Vanwege quarantaine of sociale afstandsbeperkingen is dit nu echter niet mogelijk. In de afgelopen twee maanden heeft UnionPay International samengewerkt met meer dan 10 instellingen om deze veranderingen door te voeren, waaronder Stripe, Nexi in Italië, Banco Santander in Spanje, MCB Bank in Pakistan en de National Commercial Bank van Saoedi-Arabië. De online betalingsdienst van UnionPay is sinds kort beschikbaar bij grote e-commercebedrijven zoals Amazon (Australië) en Ceezmall in Pakistan; apps voor het bestellen van maaltijden, zoals Foodpanda in Zuidoost-Azië, en online platforms voor personenvervoer zoals Lyft in Amerika en Gett in Rusland. Goed medisch advies is niet overal aanwezig en daarom werkt UnionPay International samen aan de lancering van "WeDoctor Global Consultation and Prevention Center". Het initiatief geeft wereldwijde UnionPay-kaarthouders toegang tot een team van meer dan 7.800 medische professionals voor gezondheidsadvies en psychologische hulpvragen. De meesten van hen zijn gespecialiseerd in long- of infectieziekten en deze medische professionals zijn voornamelijk beschikbaar om bezorgde klanten te helpen onderscheid te maken tussen verkoudheid, griep en COVID-19-symptomen.



Verder werkt UnionPay International samen met meer dan 40 online verkopers die financiële ondersteuning bieden voor medische producten voor hun kaarthouders. Deze regeling omvat een samenwerking met Jing Dong (JD) om maskers, desinfecterende middelen en andere benodigdheden tegen redelijke prijzen te leveren in de meest behoeftige regio's. UnionPay-kaarthouders die aankopen doen op JD.com [http://jd.com/] (China) of joybuy.com [http://joybuy.com/] (wereldwijd) krijgen ook een onmiddellijke korting van $8 in een poging de economische kosten van de epidemie te verlichten.



Over UnionPay International



UnionPay International (UPI) is een dochteronderneming van China UnionPay, gericht op internationaal zakendoen. In samenwerking met meer dan 2.000 instellingen wereldwijd heeft UnionPay International de kaartacceptatie uitgebreid naar 178 landen en regio's wereldwijd met uitgifte in 61 landen en regio's. UnionPay International biedt hoogwaardige, kosteneffectieve en veilige grensoverschrijdende betalingsdiensten aan 's werelds grootste kaarthoudersbestand en zorgt voor gemakkelijke gelokaliseerde diensten aan een groeiend aantal wereldwijde UnionPay-kaarthouders en handelaars.



