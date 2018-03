OASIS Group neemt Box-it over

DUBLIN, March 7, 2018 /PRNewswire/ --



OASIS Group, binnen Europa het snelstgroeiende bedrijf in document- en informatiebeheer (RIM, records and information management), heeft de afronding van de grootste overname tot op heden bevestigd. In een deal die op 28 februari werd beklonken, nam het bedrijf Box-it UK Limited en Box-it Document Solutions Limited in Hampshire in het Verenigd Koninkrijk over.



"We zijn ontzettend verheugd om Box-it UK aan de OASIS-familie toe te mogen voegen. Met de combinatie van onze capaciteiten als internationaal RIM-leverancier en de aanwezigheid van Box-it binnen het Verenigd Koninkrijk, willen we als moederbedrijf Box-it tot zijn volle potentie laten uitgroeien", aldus Dennis Barnedt, oprichter en vice-voorzitter van de OASIS Group. "Beide bedrijven zullen profiteren van de grote voordelen die ze elkaar te bieden hebben, wat vervolgens zal bijdragen aan de opbouw van een succesvol bedrijf binnen een concurrerende markt".



"Onderdeel van ons strategische langetermijnplan is om onze aanwezigheid op de Britse markt uit te breiden en nieuwe bedrijfsprocessen en digitaal aanbod toe te voegen om onze huidige en toekomstige klanten beter van dienst te kunnen zijn", aldus Brian Connolly, Chief Executive Officer van de OASIS Group.



"Met de overname van Box-it door de OASIS Group, ziet de toekomst er zonnig uit voor dit grote bedrijf en zullen we voor verdere consolidatie in de documentbeheerbranche kunnen zorgen" zo vertelt Simon McCowen, voorzitter en hoofdaandeelhouder van Box-it.



Deze transactie markeert de 31e succesvolle overname voor OASIS Group.



Over de OASIS Group



OASIS bedient klanten sinds 1999 en is één van de grootste en meest veelzijdige professionele bedrijven voor document- en informatiebeheer in Europa. OASIS, met het hoofdkantoor in Dublin, Ierland, en vestigingen binnen de hele EU, biedt werk aan meer dan 350 medewerkers en dienstverlening aan meer dan 5000 klanten in verschillende bedrijfstakken, met inbegrip van de financiële en juridische sectoren, overheden, de gezondheidszorg en het onderwijs. OASIS Group werd onlangs, voor het tweede opeenvolgende jaar, beloond met een positie in de '2018 Inc. 5000 Europe', een lijst met de snelst groeiende privé ondernemingen van Europa. http://www.OASISGroup.com







