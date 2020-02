Pharvaris benoemt Peng Lu, M.D., Ph.D. als Chief Medical Officer

Bedrijf versterkt het executive managementteam met ervaren HAE-medicijnontwikkelaar



LEIDEN, Nederland, 7 februari 2020 /PRNewswire/ -- Pharvaris BV, een biotech bedrijf in de klinische onderzoeksfase, gericht op de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe orale B2-receptorantagonisten voor de behandeling van erfelijk angio-oedeem (HAE) en andere voor de B2-receptor toepasbare aandoeningen, heeft Peng Lu, M.D., Ph.D. benoemd tot Chief Medical Officer. In deze positie wordt zij verantwoordelijk voor de wereldwijde klinische ontwikkeling en regulatoire strategie van Pharvaris. Dr. Lu heeft 15 jaar ervaring in de ontwikkeling van geneesmiddelen met een werking op basis van eiwitten en "small molecules" ook voor de behandeling van zeldzame erfelijke ziekten, en was eerder de Vice President, Global Program Lead voor zeldzame ziekten bij Takeda.



"Peng's sterke business- en operationele leiderschap zal bijdragen aan het succes van Pharvaris, in een periode waar we grote stappen maken met het ontwikkelen van PHA121 voor patiënten met HAE," zei Berndt Modig, Chief Executive Officer en mede-oprichter van Pharvaris. "Peng heeft een brede ervaring in de ontwikkeling van HAE-geneesmiddelen vanuit zowel klinisch als regelgevend perspectief, wat van grote waarde zal zijn voor onze klinische ontwikkelings- en registratiestrategie. Haar vermogen om succesvolle teams te vormen en te leiden, past in onze visie bij de expansie van het bedrijf in de komende jaren. Peng zal zich in Boston vestigen om de klinische ontwikkelings- en operationele teams in de VS uit te breiden evenals ons groeiende team in Europa. "



Dr. Lu voegde eraan toe: "Pharvaris heeft een indrukwekkende portfolio en een uitstekend operationeel team; ik voel me bevoorrecht om de ontwikkelingsactiviteiten voor ons belangrijkste kandidaat-medicijn, PHA121, te leiden om tegemoet te komen aan de sterke wens van patiënten voor orale geneesmiddelen die HAE-aanvallen kunnen behandelen en voorkomen. De portfolio van B2-receptorantagonisten van Pharvaris biedt een veelbelovend platform om bradykinine-gemedieerde ziekten breed aan te pakken. Ik kijk ernaar uit Pharvaris samen met mijn nieuwe collega's naar een volgende fase te brengen."



Tijdens de aanstelling van Dr. Lu bij Takeda (via de overname van Shire), speelde ze een cruciale rol als leider van de projectteams die met succes twee Fase 3 HAE-registratiestudies hebben voltooid en wereldwijde goedkeuring van TAKHZYRO® (lanadelumab ‐ flyo) hebben verkregen voor de preventie van HAE-aanvallen in de VS, EU en de rest van de wereld. Daarnaast heeft ze ook leiding gegeven aan de vervolgtoepassingen van TAKHZYRO® in aanvulling op HAE, in de zoektocht naar verbreding van de toepasbaarheid bij andere vooralsnog onbehandelbare ziekten. Voorafgaand aan Takeda / Shire bekleedde Dr. Lu functies in klinische ontwikkeling, translationeel onderzoek en klinische farmacologie met toenemende verantwoordelijkheden bij Abbvie en Roche / Genentech. Daar was zij verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van vroege en late ontwikkelings- en klinische strategieën voor een breed scala aan indicaties, waaronder auto-immuun-, respiratoire- en genetische aandoeningen, die geleid hebben tot meerdere goedkeuringen. Dr. Lu behaalde haar medische graad aan de Beijing Medical University en haar Ph.D. aan de Universiteit van Texas, Austin, in systeembiologie.



Over PHA121 PHA121 is een zeer krachtig, specifiek "small molecule" dat oraal toepasbaar is en competitief de B2-receptor antagoneert. Pharvaris heeft deze orale B2-receptorantagonist met nieuwe chemische methoden ontwikkeld om het werkingsmechanisme van icatibant, de toonaangevende HAE-therapie voor de behandeling van klinische symptomen en symptomen van een HAE-aanval, te verbeteren. Recente, voorlopige klinische data uit de lopende Fase 1-studie in gezonde vrijwilligers bevestigen de orale biologische beschikbaarheid en snelle opname van PHA121, en tonen aan dat is waargenomen dat PHA121 veilig is en goed wordt verdragen bij de tot nu toe toegediende doses.



Over erfelijk angio-oedeem Erfelijk angio-oedeem is volgens HAE International (HAEi [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2714143-1&h=2124892675&u=https%3A%2F%2Fhaei.org%2Fhae%2Ffaq%2F&a=HAEi]), de wereldwijde overkoepelende organisatie voor HAE-patiëntengroepen, een zeldzame en potentieel levensbedreigende genetische aandoening met een incidentie tussen 1 op 10.000 en 1 op 50.000 mensen. HAE-patiënten zijn gevoelig voor plotselinge en langdurige aanvallen van oedeem in de handen, voeten, gezicht, maag-darmkanaal en de luchtwegen, die resulteren in ernstige zwelling en pijn, blokkering van de luchtwegen en misselijkheid. Huidige therapieën worden beperkt door ongemakkelijke toedieningsroutes (injectie of infuus), complexe doseringsschema's of ongewenste bijwerkingen.



Over Pharvaris Pharvaris is een bedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling van orale B2-receptorantagonisten bij patiënten. We ontwikkelen nieuwe alternatieven voor intraveneuze therapieën voor alle subtypen van HAE en andere door B2-receptor gemedieerde indicaties, door ons te richten op de toepassing van nieuw-ontwikkelde "small molecules" tegen dit klinisch bewezen therapeutische doelwit. Het bedrijf brengt leiders met een brede expertise op het gebied van farmaceutische ontwikkeling en zeldzame aandoeningen, waaronder HAE, samen. Ga voor meer informatie naar https://pharvaris.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2714143-1&h=1361903863&u=https%3A%2F%2Fpharvaris.com%2F&a=https%3A%2F%2Fpharvaris.com%2F].



Dit persbericht is gebaseerd op een vertaling van een Engelstalig persbericht. In het geval van verschillen, is de Engelse versie bepalend.



