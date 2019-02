Quantstamp verbetert beveiliging van kortlopende economie bij ETHDenver

SAN FRANCISCO, 7 februari 2019 /PRNewswire/ -- Quantstamp [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=88174055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D1489360569%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fquantstamp.com%252F%26a%3DQuantstamp&a=Quantstamp], een bedrijf voor blockchain-veiligheid, heeft samen met MakerDAO, Austin Griffith en Brian Ethier bijgedragen aan de audit van de buffiDai-token, die zal worden gebruikt op ETHDenver 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=3518593619&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D1711332546%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ethdenver.com%252F%26a%3DETHDenver%2B2019&a=ETHDenver+2019]. BuffiDai is een proof-of-concept cryptovaluta, ontworpen als localcoin die de ETHDenver-economie zal aandrijven, waarbij een weerstandsloze gebruikerservaring wordt gecreëerd voor deelnemers. Ook is het een experiment dat is bedoeld voor de verbetering van toekomstige implementaties. ETHDenver is een hackathon die plaatsvindt van 15 tot 17 februari in Denver, Colorado, waarin de ontwikkelaarsgemeenschap van Ethereum wordt uitgenodigd om kennis te delen en te blijven bouwen aan een gedecentraliseerde toekomst.



Quantstamp is dankbaar dat het mag helpen dit initiatief te lanceren en kijkt ernaar uit de onderliggende slimme contracten van buffiDai te beveiligen, bij de verder ontwikkeling van het project [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=2226170250&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D2099571224%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgithub.com%252Faustintgriffith%252Fburner-wallet%26a%3Dthe%2Bproject&a=het+project].



"De missie van ons hier bij Quantstamp is om het mainstream gebruik van slimme contracten en blockchainapplicaties te verbeteren, door de allernieuwste veiligheidsdiensten aan te bieden", zei de CEO van Quantstamp Richard Ma. "Wij kijken er erg naar uit de veiligheid van de economie van ETHDenver te verbeteren door bij te dragen aan dit pop-up economisch experiment."



Quantstamp is een blockchain beveiligingsbedrijf dat gedecentraliseerde en QSP-aangedreven veiligheidsprotocollen ontwikkelt, blockchainapplicaties auditeert en dienstverlening verzorgt voor projecten en zakelijke klanten. Blockchainbedrijven vertrouwen Quantstamp bij het auditeren van essentiële gemeenschapsprojecten, zoals OmiseGO's Plasma MVP en het oracle network van Chainlink.



Het buffiDai project is in die zin uniek dat het een vluchtige economie mogelijk maakt, een vergankelijke economie die alleen bestaat tijdens de ETHDenver. Door eten, goodies, drankjes, NFT's en andere dingen te verkopen die exclusief op buffiDai verkrijgbaar zijn, richten de organisatoren zich op een vernieuwing van de economie van het evenement en verbeteren zij de sociale ervaring van de deelnemers, door hen te stimuleren om buffiDai uit te geven en te verhandelen binnen het evenement.



Een andere belangrijke motivatie voor de ontwikkeling van buffiDai is het verbeteren van het gebruiksgemak van technologie voor cryptovaluta. Op dit moment wordt er in de wereld van de cryptovaluta veel gesproken over het gebrek aan gebruiksvriendelijkheid dat de adoptie door gebruikers in de weg staat. Om gebruiksvriendelijke crypto-oplossingen te ontwikkelen wil buffiDai een weerstandsloze introductie en implementatie voor gebruikers creëren.



BuffiDai werd geproduceerd in samenwerking met Austin Griffith [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=1228631019&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D2132942281%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faustingriffith.com%252F%26a%3DAustin%2BGriffith&a=Austin+Griffith], Brian Ethier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=231947870&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D875488174%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmedium.com%252F%2540david.brian.ethier%252F%26a%3DBrian%2BEthier&a=Brian+Ethier], POA Network [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=3811231881&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D234314394%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpoa.network%252F%26a%3DPOA%2BNetwork&a=POA+Network], Solidcoin [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=3270791203&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D3004206731%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fsolidcoin.co%252F%26a%3DSolidcoin&a=Solidcoin], SendWyre [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=4130589872&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D3065963881%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sendwyre.com%252F%26a%3DSendWyre&a=SendWyre], Quantstamp [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=88174055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D1489360569%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fquantstamp.com%252F%26a%3DQuantstamp&a=Quantstamp], en ETHDenver [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=1052296425&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D2907380961%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ethdenver.com%252F%26a%3DETHDenver&a=ETHDenver], gecoördineerd via het MakerDAO [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=763426669&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D4284292063%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmakerdao.com%252F%26a%3DMakerDAO&a=MakerDAO] Community Grants Program.



"Bij ETHDenver helpen wij mensen om binnen luttele seconden van 'nieuwsgierig naar crypto' te gaan naar 'actieve deelnemer' in een vluchtige economie met nul weerstand", zei Richard Brown, Head of Community Development bij MakerDAO. "We kiezen voor Quantstamp omdat wij weten dat zij zichzelf en hun collega's aan de hoogste veiligheidsnormen houden. We kijken ernaar uit opnieuw met hen samen te werken bij toekomstige projecten."



Als u dit jaar graag het ETHDenver evenement wilt bijwonen, ga dan naar hun website [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=2483387317&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D4243380804%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ethdenver.com%252F%26a%3Dwebsite&a=website] voor meer informatie.



Als u graag een audit van Quantstamp wilt, bezoek dan a.u.b. onze website [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2368313-1&h=1310974421&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2368313-1%26h%3D1003167847%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fqstamp.typeform.com%252Fto%252FFVUglN%26a%3Dvisit%2Bour%2Bwebsite&a=onze+website] voor meer informatie.



Contact: Jared Harrill jared@quantstamp.com [mailto:jared@quantstamp.com]



CONTACT: 415-579-8976



Web site: http://quantstamp.com/