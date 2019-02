Arria en Eagle Investment Systems kondigen strategische alliantie aan om investeringsmanagers de beschikking te geven over Natural Language Gener

NEW YORK, 7 februari 2019 /PRNewswire/ -- Arria NLG en Eagle Investment Systems, een BNY Mellon bedrijf, kondigden vandaag een strategische alliantie aan voor de verbetering van procesautomatisering met behulp van geavanceerde technologie voor natural language generation (NLG).



Deze alliantie zorgt ervoor dat klanten van Eagle toegang krijgen tot de NLG-capaciteiten van Arria, die direct verbinding maken met de productsuite van Eagle. Met het Arria-platform kunnen kritieke feiten worden achterhaald, en geautomatiseerde actuele inzichten worden gegenereerd, samen met verhaallijnen in eenvoudig, goed te begrijpen, taalgebruik. Hiermee wordt een snellere besluitvorming mogelijk, omdat gebruikers op deze wijze inzichten krijgen die ze anders zouden hebben gemist of verkeerd begrepen zouden hebben. Een grotere consistentie wordt zo mogelijk over de wijze waarop resultaten worden geïnterpreteerd en gecommuniceerd door de organisatie heen.



"Wij kijken ernaar uit onze klanten toegang te bieden tot de NLG-capaciteiten van Arria, om te helpen bij de analyse van data die is opgeslagen op het Eagle-platform," zei Joel Kornblum, Global Head of Strategic Alliances van Eagle. "Wij werken samen met Arria aan een reeks capaciteiten in portfoliobeheer, portfolio-analyse en prestatiemeting, waarmee onze klanten de hoeveelheid tijd die zij kwijt zijn aan het schrijven van gepersonaliseerde samenvattingen en rapporten voor de klanten kunnen verminderen."



Volgens Jay DeWalt, Chief Operating Officer van Arria, "Deze technologie is transformerend, met name voor de financiële dienstverlening. Fund Commentary-rapporten die normaal gesproken uren kosten om te produceren kunnen nu bijna direct worden geleverd. Deelname aan het alliantieprogramma van Eagle laat de commercialisering zien van NLG-technologie, om klanten en bedrijven te helpen bij het efficiënt onttrekken van inzichten en begrip uit de grote hoeveelheid data waarover zij beschikken. Dit leidt tot snellere conclusies en betere besluitvorming, en een steeds grotere automatisering voor interne en externe analyse en rapportage.



Ieder bedrijf verzamelt data om het bedrijf te helpen betere beslissingen te nemen. De NLG-technologie van Arria zet data om in betekenisvolle informatie die zakelijke belanghebbenden eenvoudig kunnen gebruiken, en waarop zij actie kunnen ondernemen. De nauwkeurige, onbevooroordeelde levering van informatie, en de snelheid die alleen mogelijk is met de doorbraak in kunstmatige intelligentie en procesautomatisering, is nu beschikbaar voor internationale bedrijven via Arria NLG.



Over Arria Arria NLG is wereldleider op het gebied van Natural Language Generation (NLG), een type kunstmatige intelligentie-software dat is gespecialiseerd in het onttrekken van inzichten aan complexe databronnen, om deze informatie vervolgens in natuurlijk taalgebruik te communiceren, d.w.z. alsof het door een mens is geschreven. Meer informatie is beschikbaar op www.arria.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2367931-1&h=4049018567&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2367931-1%26h%3D404317935%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arria.com%252F%26a%3Dwww.arria.com&a=www.arria.com].



Over Eagle Investment Systems Eagle Investment Systems is toegewijd aan het helpen van financiële instellingen wereldwijd om hun activa efficiënt te laten groeien met haar innovatieve portfoliobeheersuite van gegevensbeheer, investeringsboekhouding en prestatiemetingsoplossingen die worden geleverd via haar beveiligde privé-cloud, Eagle ACCESS (SM). Eagle zet vertrouwde oplossingen en diensten in die operationele efficiëntie creëren en bijdragen tot het verminderen van de complexiteit en het risico. Eagle Investment Systems LLC is een dochteronderneming van BNY Mellon. Meer informatie is beschikbaar op http://www.eagleinvsys.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2367931-1&h=3920505410&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2367931-1%26h%3D1311687940%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eagleinvsys.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eagleinvsys.com&a=http%3A%2F%2Fwww.eagleinvsys.com] of volg ons op Twitter @Eagleinvsys [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2367931-1&h=1189559426&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2367931-1%26h%3D3548411920%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FEagleinvsys%26a%3D%2540Eagleinvsys&a=%40Eagleinvsys].



