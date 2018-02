Heidrick & Struggles lanceert bedrijf Heidrick Consulting

- Integrale lijn van adviesdiensten om klanten te begeleiden bij het snel en soepel handelen in volatiele en onzekere markten



- Andrew LeSueur benoemd tot algemeen directeur van Heidrick Consulting



- Karla Martin en Barbara Spitzer worden partners van Heidrick Consulting; Shaloo Kakkar Kulkarni wordt directeur



- David Clary wordt financieel directeur van Heidrick Consulting



CHICAGO, 7 februari 2018 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles [http://www.heidrick.com/] , een vooraanstaande wereldwijde leverancier van diensten op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van zowel de organisatie als het team, alsmede cultuurvorming, heeft vandaag zijn bedrijf Heidrick Consulting [http://www.heidrick.com/What-We-Do/Heidrick-Consulting] op de internationale markt gelanceerd.



Het nieuwe bedrijf combineert de zakelijke activiteiten betreffende leiderschapsadvies en cultuurvorming in een enkele integrale lijn van adviesdiensten, die zijn reeds lang bestaande capaciteit op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel aanvult.



"Heidrick Consulting zal zijn klanten helpen bij het versnellen van de prestaties van hun leiders, teams en organisaties en bij het ontwikkelen van een bloeiende cultuur," zei Krishnan Rajagopalan, voorzitter en uitvoerend directeur bij Heidrick & Struggles. "Met een totaalpakket van analytische instrumenten en op data gebaseerde inzichten, zullen onze adviseurs onze klanten begeleiden om snel en soepel te handelen in onzekere en snel veranderende werkomgevingen."



De diensten die Heidrick Consulting biedt aan zijn klanten omvatten leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van zowel de organisatie als het team, alsmede cultuurvorming.



Andrew LeSueur benoemd tot algemeen directeur, Heidrick Consulting

Andrew LeSueur, voorheen algemeen directeur Leadership Consulting in the Americas, is benoemd tot algemeen directeur van Heidrick Consulting. Hij had de leiding over de laatste stappen van het integratieproces van de zakelijke activiteiten inzake leiderschapsadvies en cultuurvorming van het bedrijf.



"Andrew heeft unieke kwalificaties om leiding te geven aan activiteiten die transformerende gevolgen zullen hebben voor onze klanten wereldwijd, evenals om de klantensynergieën te versterken tussen onze adviesdienst en onze reeds lang bestaande activiteiten op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel," zei Rajagopalan.



De dienstverlening van LeSueur aan de klanten is vooral gericht op het versnellen van de prestaties door middel van cultuurvorming, een uitstekende doeltreffendheid van het team, leiderschaps-/functionele beoordelingen en organisatieverandering. Voordien was LeSueur een partner op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel en verleende hij diensten aan klanten in de transport- en logistieke, private equity, financiële diensten- en industriële sectoren. Vóór Heidrick & Struggles werkte hij als partner bij McKinsey waar hij met klanten samenwerkte om prestatietransformaties te ontwerpen, te implementeren en in stand te houden.



Colin Price, die beherend partner was op het gebied van leiderschapsadvies, zal zich richten op klantenservice bij Heidrick Consulting. Voorts zal hij helpen bij de verdere ontwikkeling en verdieping van het leiderschap van het bedrijf inzake intellectuele eigendom en kennis.



Heidrick Consulting verbetert expertise met toevoeging van nieuwe adviseurs



Als deel van de verdieping van zijn adviesdienstverlening en zijn adviesexpertise heeft Heidrick & Struggles onlangs twee partners en een directeur verwelkomd in zijn Heidrick Consulting-team:





-- Karla Martin werkt als partner in het kantoor in San Francisco. Zij

biedt het bedrijf haar rijke ervaring in digitale transformatie,

operations, strategieontwikkeling en uitvoering. Voordien werkte zij als

adviseur bij Booz Allen in de detailhandels-, luxeproducten- en

technologiesectoren. Voorts werkte zij als uitvoerend leider bij Google

en in ondernemingsprojecten bij Shopkick en Inspired Luxe.

-- Barbara Spitzer werkt als partner in het kantoor in New York. Zij heeft

leiding gegeven aan initiatieven betreffende grootschalige

transformaties, het ontwerpen van leiderschapsorganisatie, cultuur,

talentmanagement en verandermanagement. Voorheen was Spitzer stichtend

partner van Two Rivers Partners, een adviesbureau gespecialiseerd in

organisatiestructuren, talentoplossingen en transformerende verandering.

-- Shaloo Kakkar Kulkarni werkt als directeur in het kantoor in Londen. Zij

is gespecialiseerd in het verbeteren van de efficiëntie en prestaties

van organisaties op het gebied van scenario's betreffende ommekeer,

acquisitie, desinvestering, inkrimping, organische groei en het creëren

van joint ventures. Vóór Heidrick & Struggles bekleedde Kulkarni een

leiderschapsfunctie in financiële dienstverlening bij Santander en

Citibank.

"Karla, Barbara en Shaloo brengen een diepgaande kennis in transformerende verandering naar het bedrijf evenals de vaardigheden die toekomstige leiders nodig hebben om succes te hebben in tijden van ontwrichting," zei LeSueur. "Hun gezamenlijke talent zal integraal deel uitmaken van onze groeistrategie voor Heidrick Consulting aan het begin van 2018."



David Clary wordt financieel directeur van Heidrick Consulting

Met zijn ervaringstraject van meer dan 20 jaar in professionele dienstverlening wordt David Clary financieel directeur van Heidrick Consulting bij Heidrick & Struggles. Tevoren was hij Senior Vice President - Client Services bij Procurian, een bedrijfseenheid binnen Accenture. Voor Procurian aan Accenture werd verkocht, bekleedde Clary een aantal sleutelfuncties, waaronder leider van de adviesactiviteiten van het bedrijf, van de Europese bedrijfseenheid en van wereldwijd programmabeheer. Daarvoor werkte Clary in de afdeling managementadvies bij A.T. Kearney.



"David speelde een centrale rol in de transformatie van Procurian, een adviesverlener die nadien een echt SaaS (Software-as-a-Service) business process outsourcing bedrijf werd door middel van de ontwikkeling van innovatieve producten en een go-to-market focus," zei LeSueur.



Over Heidrick & Struggles:

Heidrick & Struggles levert diensten om tegemoet te komen aan de behoeften voor uitvoerend talent en leiderschap van 's werelds beste organisaties en het bedrijf is een vooraanstaand adviseur op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van zowel de organisatie als het team, alsmede cultuurvorming. Heidrick & Struggles was meer dan 60 jaar geleden de pionier op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel. Vandaag de dag levert het bedrijf integrale leiderschapsoplossingen en staat het zijn klanten bij om de wereld te veranderen, één leidinggevend team tegelijk.® www.heidrick.com [http://www.heidrick.com/]



Over Heidrick Consulting:

Heidrick Consulting werkt samen met zijn klanten aan de ontwikkeling van de leiders, de teams, de organisaties en de cultuur die zij nodig hebben om hun prestaties te versnellen, hun hindernissen te overwinnen en hun hoogste verwachtingen te overtreffen. Wereldwijd heeft de onderneming een team van zeer ervaren professionals met een ruime expertise op het gebied van leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van zowel de organisatie als het team en cultuurvorming. Wij zijn een onderneming van Heidrick & Struggles , 's werelds meest vooraanstaande adviseur van bestuursraden en senior leiders wat betreft alle elementen aangaande uitvoerend talent, waaronder het zoeken van leidinggevend personeel. http://www.heidrick.com/What-We-Do/Heidrick-Consulting [http://www.heidrick.com/What-We-Do/Heidrick-Consulting]



