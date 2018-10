Lancering De Bosatlas van de Wadden

Lutz Jacobi ontvangt atlas over uniek stukje Nederland



Vandaag ontvangt Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, het eerste exemplaar van De Bosatlas van de Wadden. De atlas brengt dit bijzondere UNESCO Werelderfgoed in al zijn facetten en in al zijn schoonheid over het voetlicht. Honderden kaarten, illustraties en foto’s – onder andere van luchtfotograaf Karel Tomeï en van de maker van de bioscoopfilm WAD, Ruben Smit – geven een samenhangend beeld van dit unieke stukje Nederland.



De Bosatlas van de Wadden is een ontdekkingsreis langs alles wat dit gebied te brengen heeft. Een atlas over wandelende eilanden, geulen, zandplaten, trekvogels, zeehonden, vissers, scheepswerven, scheepswrakken, geschiedenis, dialecten, terpen, volksfeesten, beheer en nog veel meer. Een rode draad door de atlas is het spanningsveld tussen natuurbehoud en menselijke activiteiten. Het komt allemaal aan bod in kaarten met de karakteristieke Bosatlasstijl, aangevuld met heldere infographics en talloze foto's.



De Bosatlas van de Wadden – een ontdekkingsreis door het mooiste stukje van Nederland:



- Sinds 2009 staat het Waddengebied op de UNESCO Werelderfgoedlijst.



- De Waddeneilanden behoren tot drie landen: Nederland, Duitsland en Denemarken.



- Op de Wadden leven maar liefst 10.000 soorten dieren en planten op het land en in het water.



- Op de Waddeneilanden is het in de zomer relatief koel: de gemiddelde maximum temperatuur is dan ruim drie graden lager dan in het zuidoosten van Nederland.



- De zon schijnt in het voorjaar en in de zomer wel veel meer uur dan in de rest van ons land: de eilanden ontvangen in deze periode iedere maand 20 tot 40 uur extra zon.



- De zonuren en de wind die er vaak waait maken het gebied geschikt voor duurzame energievormen.



- Rond 1980 werden op de wadplaten in de Nederlandse Waddenzee slechts 500 gewone zeehonden geteld; in 2017 is de populatie uitgegroeid naar een aantal van 8.500.



- Het Texelse schaap is al sinds de 16de eeuw het icoon van de Nederlandse schapenfokkerij. Andere iconische producten zijn: cranberry’s, speciale kazen, aardappels – met de pootaardappel als succesvol exportproduct.



- De Wadden vormen een belangrijke schakel in een trekvogelroute die loopt van het noorden van Scandinavië tot aan de Zuid-Afrikaanse kust.



- Jaarlijks maken maar liefst 10 tot 12 miljoen trekvogels gebruik van het Waddengebied, om er te rusten, te foerageren of te broeden.



- Hoofdonderwijzer Kornelis Lieuwes de Vries vernoemde het door zijn gekweekte aardappelras Bintje naar een van zijn leerlingen, Bintje Jansma.



- De zuidelijke Noordzee behoort tot de drukste bevaren zeeën ter wereld.



- De grootste militaire oefenterreinen van Nederland liggen in het Nederlandse Waddengebied.



- Jaarlijks bezoeken zo’n anderhalf miljoen mensen de Waddeneilanden (waarvan 80 procent Nederlands is en 15 procent Duits).



- De Waddeneilanden hebben 27,1 horecagelegenheden per duizend inwoners, het gemiddelde van Nederland is 3,6 horecavestigingen per duizend inwoners.



- Driekwart van de beroepsbevolking van de eilanden werkt in het toerisme.



Over Noordhoff Uitgevers en De Bosatlas



Het Groningse Noordhoff Uitgevers is sinds 1877 uitgever van de overbekende De Grote Bosatlas – 55 edities zijn tot op heden van dit standaardwerk verschenen. Naast schoolatlassen geeft Noordhoff Uitgevers ook atlassen uit voor de consumenten- en de zakelijke markt. Complexe situaties en gebeurtenissen terugbrengen tot de essentie, weergegeven in cartografische verhalen, dat is wat alle Bosatlassen bindt.