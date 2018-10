Dunkin’ Donuts lanceert limited, echte gouden donut

De donutgigant heeft tijdens de opening van de nieuwe store in Amstelveen een donut van bladgoud geïntroduceerd



Dunkin’ Donuts, een van ’s werelds grootste coffee and baked goods merken, heeft gisteravond haar nieuwste donut gelanceerd: de Gouden Donut, gemaakt van echt goud. Deze unieke donut werd, samen met de Young Talent Award, uitgereikt aan André Hazes in het nieuwste filiaal in Amstelveen, die vandaag opengaat. Amstelveen is de zesde plaats waar het merk zich vestigt, na Amsterdam, Utrecht, Hilversum, Eindhoven en Tilburg.



Young Talent Award



Dit jaar werd voor het eerst de Young Talent Award uitgereikt. Een award voor de meest talentvolle, jonge artiest in Nederland. Niemand minder dan André Hazes mocht de award dit jaar in ontvangst nemen. “André is voor ons het ultieme jonge talent. Hij wordt door heel Nederland omarmd, zijn uitverkochte concertreeks op 26, 27 en 28 oktober dit jaar in Ahoy Rotterdam is hier een weerspiegeling van. Bovendien draagt André goede doelen een warm hart toe,” aldus Nabil Besali, master franchisenemer van Dunkin’ Donuts in Nederland.



Limited gouden donut



Naast de Young Talent Award mocht André ook de eerste gouden donuts in ontvangst nemen. De nieuwste toevoeging aan het donut assortiment is de meest speciale donut tot nu toe: naast dat hij van bladgoud gemaakt is, is de golden special ook een echte smaaksensatie: een heerlijke vulling van Nutella maakt de donut compleet.



De gouden donut is exclusief en daarom niet in de fysieke stores van Dunkin’ Donuts te vinden. Wie de donut graag zou willen eten, kan hem speciaal aanvragen.



Nieuwe store in Stadshart Amstelveen



De lancering van de nieuwste donut ging gepaard met de persopening van het nieuwe filiaal in Amstelveen. Naast de uitreiking van de gouden donut aan André Hazes, gaf Quincy Wilson, te zien in het SBS programma House of Talent als een van de talenten, een performance. Ook Dimello, onder andere bekend van zijn nummer Lose Control met French Montana, kwam optreden.



Vandaag gaat de store open voor het grote publiek, in een kiosk in winkelcentrum Stadshart Amstelveen. Geheel op Dunkin’ Donuts wijze wordt deze opening groots gevierd, zo krijgen onder andere de eerste 100 klanten vandaag een jaar gratis donuts.



De limited gouden donut wordt per 6 stuks verkocht, voor €299 per doos.



Over Dunkin’ Donuts



Dunkin’ Donuts, opgericht in 1950, is één van ‘s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Polen, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en nu dus ook in Nederland: www.dunkindonuts.nl.



Het hoofdkantoor van Dunkin’ Donuts is in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ Donuts maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies. Voor meer informatie: www.dunkinbrands.com.