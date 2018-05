Hoogste punt laatste fase De Oevers in Roelofarendsveen

28 mei 2018 – Bij de bouw van de laatste fase van het woon- en winkelgebied De Oevers in Roelofarendsveen is het hoogste punt bereikt. Het project wordt ontwikkeld door Hoorne Vastgoed en Heembouw Ontwikkeling en telt 306 woningen plus 4250 vierkante meter winkels aan het Zuidplein. Daarvan wordt 3000 vierkante meter afgenomen door Vomar Voordeelmarkt (het 65ste filiaal) en de Action. In de resterende ruimte komen onder meer verswinkels en horecazaken.



Bij het maken van een stedenbouwkundig plan voor De Oevers stond een goede aansluiting met het dorpse karakter van Roelofarendsveen en met het vele water in de directe omgeving centraal. De uitbreiding van de bestaande dorpskern wordt daardoor als natuurlijk ervaren. Het Berlijnse architectenbureau KK Architecten en Mulleners + Mulleners Architecten uit Amsterdam lieten zich bij het ontwerp van de woningen mede inspireren door de toekomstige bewoners. Gekozen werd voor een grote diversiteit in woningtypen, architectuur en prijsklassen.



De woningen zijn verdeeld over vrije sector en sociale huur en koop (90) waarvan 58 boven het nieuwe winkelcentrum dat naar verwachting eind dit jaar gereed is. Bij de ontwikkeling van het nieuwe gebied werkten Hoorne Vastgoed en Heembouw Ontwikkeling complementair en met begrip voor specifieke belangen van de gemeente. Zo hadden méér winkelmeters gerealiseerd kunnen worden, maar daar is met het oog op de positie van ondernemers in het nabij gelegen winkelcentrum aan het Noordplein van afgezien. Zij vreesden er door de komst van te véél nieuwe winkels op achteruit te gaan. Hoorne Vastgoed en Heembouw Ontwikkeling vonden die zorg begrijpelijk en hielden daar bij de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum rekening mee.