Moving Target maakt VR data-driven voor de zakelijke markt

Videoproducent Moving Target voegt virtual reality toe aan haar activiteiten en levert als MTVR meetbare interactieve VR-oplossingen op het gebied van training, recruitment en branding.



“Verder gaan dan het wow-effect en meerwaarde creëren, dat is ons doel. We zien dat de markt voor VR zich nu serieus opent. Bedrijven pakken kansen om voorop te lopen door een innovatief medium als VR te omarmen. Een VR-beleving is natuurlijk overrompelend en magisch, maar belangrijker voor onze klanten is dat zij resultaat ervan zien.” aldus Patrick Dierdorp, regisseur en creatief partner bij MTVR.



MTVR zet bestaande procedures, trainingen of bijvoorbeeld onboarding programma’s om naar interactieve VR-content. De gebruiker maakt keuzes en beantwoordt vragen binnen de VR-beleving. De opdrachtgever kan op deze manier specifieke waardevolle data verzamelen en krijgt heldere rapportages.



Dierdorp: “Wij zetten 360 graden video in om mensen in een levensechte praktijksituatie te plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld een salesgesprek zijn, dat beoordeeld moet worden op effectiviteit en gedrag, maar met VR kan een merk ook feedback krijgen op een nieuw product. Met het toevoegen van data-analyse wordt VR van leuke gadget een toepassing met een hoge toegevoegde waarde.”



MTVR levert complete interactieve VR-oplossingen. MTVR is onderdeel van Moving Target Media, een creatief bureau voor video- en televisieproductie, storytelling, en scriptontwikkeling.



http://www.movingtargetvr.nl/