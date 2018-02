Excellent Zorgvastgoed investeert in maatschappelijke zorgvastgoed

Investeren in vastgoed om vergrijzing het hoofd te bieden



‘Celebrate your retirement’-concept voor comfortabel zorgvastgoed met interessant rendement voor investeerders.



Het Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds zal de komende jaren investeren in zorgvastgoed in Nederland. Het fonds investeert daarmee met maatschappelijke relevantie, terwijl het een aantrekkelijk rendement oplevert voor de investeerders. Via een gedekte obligatielening tegen een vaste rente investeren zij in comfortabele woonruimte voor hulpbehoevende ouderen.



“Investeerders helpen de aanstaande vergrijzing in Nederland het hoofd te bieden, door te investeren in ons zorgvastgoed. Tot 2040 verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek bovenop het huidige vraagoverschot een toename van de vraag naar hoogstaand zorgvastgoed. Gezien het huidige tekort moeten er snel meer initiatieven bijkomen om Nederland klaar te maken voor de vergrijzing die er zal plaatsvinden,” aldus J.R. Nicolaas (Investment consultant) en M. Moermans (Directeur) van het Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds.



Investering met maatschappelijke relevantie



Investeerders investeren met maatschappelijke relevantie in het Celebrate your retirement-concept. Het fonds selecteert uniek vastgoed op locaties waar ouderen comfort kunnen verwachten. Zij kunnen rekenen op fraaie kamers op kleinschalige locaties, voorzien van alle gemakken. Ondertussen levert de investering investeerders een gedekte obligatielening met een vast rendement op.



Het fonds zal zorgvastgoed aankopen op locaties in Nederland waar nu al wachtlijsten bestaan. Op die manier kunnen investeerders helpen de aanstaande vergrijzing het hoofd te bieden, terwijl ze ondertussen kunnen rekenen op een interessant rendement. Ouderen krijgen daarmee een comfortabele plek om van hun oude dag te genieten, dankzij het geld dat investeerders daarvoor beschikbaar maken.



Investeerders kunnen zich inschrijven op de website van het Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds. Ze kunnen deelnemen vanaf €1.000, waarvoor ze een gedekte obligatie ontvangen die goed is voor een vaste rente van 7% per jaar. Inschrijven kan op https://excellentzorgvastgoedgarantiefonds.nl.



Over het Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds



Het Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds is opgericht door een ervaren investment consultant en entrepreneur met ervaring als real estate manager. Het fonds stelt 2.480 obligaties beschikbaar met een nominale waarde van €1.000 per stuk, om te investeren in zorgvastgoed. Dit moet interessante investeringsmogelijkheden combineren met maatschappelijke relevantie.