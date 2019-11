Familiebedrijf Faja Lobi 6e jaar op rij Populairste Website v/h Jaar

Familiebedrijf Faja Lobi voor het 6e jaar Populairste Website v/h Jaar



AMSTERDAM – Het familiebedrijf Faja Lobi Food heeft voor het zesde jaar op rij de Populairste Website v/h Jaar Award in ontvangst mogen nemen. In de categorie Consumentengoederen versloeg het o.a. merken zoals Tony Chocolonely’s en L’Oréal. Online deelt het bedrijf al jaren lang haar exclusieve Surinaamse familierecepten voor culinaire inspiraties en heeft het een online fanbase van meer dan 600.000 fans opgebouwd. De producten van Faja Lobi zijn tegenwoordig verkrijgbaar bij bijna iedere (online) supermarkt en toko in Nederland.



Op de website van Faja Lobi, deelt het al haar exclusieve familierecepten uit de familie van Jay en Sandhia Laigsingh. Het familiebedrijf is 37 jaar geleden begonnen toen zij emigreerde uit Suriname naar Nederland. De recepten zijn generaties overgedragen van moeder op dochter. Alle gerechten worden bereid met verse én gerijpte kruiden en specerijen om de authenticiteit en kwaliteit van de Surinaamse gerechten te waarborgen. Nog steeds, 37 jaar later, worden alle recepten thuis in de keuken van de familie Laigsingh één voor één getest en beoordeeld. De Faja Lobi producten zijn ontwikkeld om het voor iedereen mogelijk te maken om deze authentieke Surinaamse gerechten simpel en snel thuis te bereiden.



Naast het investeren in kwalitatieve en authentieke Surinaamse producten, investeert het familiebedrijf ook al jarenlang veel aandacht aan haar online strategie. Als één van de pioniers op social media heeft het een belangrijke missie: het dagelijks inspireren en verrassen met exclusieve recepten uit de Surinaamse familiekeuken. Over de jaren heen heeft het bedrijf wekelijks nieuwe authentieke Surinaamse recepten en kookvideo’s ontwikkeld. Daarnaast bracht het bedrijf dit jaar een tweede druk van haar kookboek “Sandhia’s Recepten Deel 5” uit.



Volgens zoon én CCO Vishay Laigsingh draagt dit allemaal bij aan de strategie van Faja Lobi: “We hebben 600.00 fans op social media”. “600.000?” reageert presentator Jan Versteegh verbaasd tijdens de awardshow. “We hebben hem voor de zesde keer gewonnen, maar we konden natuurlijk niet alle 600.000 hier het podium mee opnemen. Mijn ouders zijn het 37 jaar geleden begonnen en we zijn o.a. marktleider in Surinaamse levensmiddelen. We zijn de grootste levensmiddelenfabrikant op social media én we hopen aankomend jaar ook de harten van u allemaal culinair te mogen veroveren”, besluit Laigsingh onder luid applaus van het publiek.



Naast de Populairste Website v/h Jaar is Faja Lobi vorige week ook opgenomen in de Food Top 100: De 100 grootste vernieuwers en meest invloedrijke mensen in Nederland. De Faja Lobi producten zijn verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo, Dirk, Sligro, Picnic en gespecialiseerde supermarkten en Toko’s.



Meer informatie: https://www.surinaamseten.nl/