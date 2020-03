Ondernemersklankbord helpt ondernemers gratis tijdens corona-crisis

Sinds de uitbraak van het coronavirus zien veel ondernemers een (grote) daling in hun inkomsten. Dat geldt onder meer voor organisatoren van events en bijeenkomsten, hotels en horecagelegenheden, winkels, kapsalons en ook voor zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. Stichting Ondernemersklankbord (OKB) heeft besloten om ondernemers in deze zware tijden gratis te ondersteunen met advies en een luisterend oor.



De circa 300 adviseurs van het landelijk werkende Ondernemersklankbord staan ondernemers in zwaar weer met raad en daad bij in het zoeken naar oplossingen. Zo zijn ze op de hoogte van alle overheidsmaatregelen die met het oog op het corona-virus ten behoeve van ondernemers gelden. De OKB-adviseurs beoordelen van welke regeling(en) het beste gebruik kan worden gemaakt en op welke manier dat – wellicht in combinatie met andere mogelijkheden – kan gebeuren.



Stichting Ondernemersklankbord bestaat deze maand 40 jaar en deed in 2019 circa 3000 adviestrajecten. De OKB-adviseurs werken verdeeld over regionale teams belangeloos en ondersteunen zowel startende als gevestigde ondernemers. Daarbij gaat het om zaken als bedrijfsoverdracht, bedrijfsbegeleiding, een nieuw verdienmodel of faillissementspreventie. Een adviestraject duurt zes maanden en voor die begeleiding wordt aan ondernemers normaal gesproken een minimum donatie van 200 euro gevraagd. Vanwege de corona-crisis is besloten die bijdrage nu achterwege te laten en de advisering tijdelijk gratis aan te bieden.



OKB-directeur Frank van Santen zegt hierover: “Juist nu willen we er zijn voor ondernemers die het tijdens deze crisis zo moeilijk hebben. Waar de meeste mensen in loondienst doorbetaald worden als ze niet kunnen of mogen werken, krijgen bijvoorbeeld zzp’ers geen cent bij geannuleerde opdrachten. Veel ondernemers weten niet welke regelingen voor hen gelden en welke stappen ze nu moeten nemen. Bovendien kan de hulp van iemand die je bijstaat en een luisterend oor biedt veel stress wegnemen.”



Van Santen roep ondernemers nadrukkelijk op om zich tijdig te melden, óók als het nu nog redelijk gaat: “We weten niet hoe lang deze situatie gaat duren. Wacht niet tot vijf voor twaalf, als het bedrijf misschien al op het randje van de afgrond balanceert. Kom om half elf, als er nog wat vet op de botten zit en er wellicht tijd is om de bakens te verzetten.”



Sinds een week ziet Ondernemersklankbord het aantal aanmeldingen voor een klankbordtraject dagelijks flink groeien. Het ondersteunen van ondernemers gebeurt met inachtneming van de adviezen van het RIVM, dus alleen telefonisch en online. Mensen die zich willen aanmelden voor een klankbordtraject kunnen dit doen via de website: www.ondernemersklankbord.nl of door contact op te nemen met het hoofdkantoor via 070- 349 06 00.



OKB wordt financieel gesteund door onder meer het ministerie van Economische Zaken, diverse gemeenten en provincies, MKB-Nederland en werkgeversorganisatie VNO-NCW en is partner van de KVK.