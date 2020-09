Brand in Moria: evacuatie nu noodzakelijk

In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is gisteravond een zeer grote brand uitgebroken. Het kamp, waar momenteel 13.000 vluchtelingen verblijven, is volledig geëvacueerd. Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling maken zich grote zorgen om alle bewoners van het kamp, onder wie de vele alleenstaande kinderen die in het kamp wonen. De hulporganisaties roepen de Nederlandse regering met klem op alles in het werk te stellen om samen met andere lidstaten de vluchtelingen van het eiland te evacueren en in het bijzonder een deel van de kwetsbare kinderen die alleen op de vlucht zijn in Nederland een veilige opvang te bieden.



Vorige week bleek al dat de tijd om nog langer te discussiëren over het lot van de alleenstaande kinderen voorbij is. Toen werd namelijk de eerste besmetting met het coronavirus in kamp Mora geconstateerd. In korte tijd liep het aantal besmettingen snel op naar ruim 30. Sinds de eerste besmetting is het volledige kamp in quarantaine. Dit zorgt voor een nog onveiligere leefomgeving voor alle inwoners van het kamp. Na de eerste coronabesmetting stelden VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling al dat de rampzalige medische gevolgen en de paniek die kan uitbreken, geen tijd meer geven om te blijven debatteren over de opname van 500 alleenstaande kinderen uit de Griekse Vluchtelingenkampen. De chaos en paniek in kamp Moria is door de vernietigende brand nu echt compleet. Er moet onmiddellijk begonnen worden met de evacuatie van mensen van het eiland en er moeten veilige, hygiënische en humane onderkomens worden geregeld. De inwoners van kamp Moria, die al huis en haard hebben moeten verlaten, zijn nu opnieuw ontheemd en op de vlucht.