In het project SMARTseeds van ontwikkelingsorganisatie ICCO, is een mobiele app gelanceerd voor tuinbouw boeren in Indonesië. De app geeft inzicht in het niveau van de bodemvruchtbaarheid van hun land, zodat boeren efficiënter kunnen bemesten. Ook ontvangen de boeren een gedetailleerde weersvoorspelling. Dit alles is gebaseerd op de specifieke locatie van de boer.



In Indonesië bestaan meer apps voor boeren, maar geen van de andere apps geeft ook locatiespecifiek advies. De nieuwe app genaamd SIPINDO voorziet daar wel in.



SIPINDO is de afgelopen zes maanden getest op verschillende proef-akkers in Indonesië. Uit deze testen bleek dat de efficiëntie van ingezette landbouwmiddelen was toegenomen met 30%. De komende maanden zullen meer functies aan de app worden toegevoegd, zoals advies over ziekten en plagen en marktinformatie. Verwacht wordt dat eind 2019 100.000 boeren de app gebruiken, met name voor het verbouwen van chili, tomaat en komkommer.



Kees de Ruiter, Regional Manager van ICCO Cooperation in Zuidoost Azië die de leiding heeft in het SMARTseeds project: “Als consortium hebben we hard gewerkt om gedetailleerde en nauwkeurige informatie diensten te leveren. We hopen dat SIPINDO de Indonesische boeren waardevolle ondersteuning kan bieden om hen te helpen efficiënter en effectiever om te gaan met factoren als klimaatverandering.”



Over SMARTseeds



Het project SMARTseeds wordt uitgevoerd door een publiek privaat partnerschap onder leiding van ICCO Cooperation. Het project is een van de G4AW (Geodata for Agriculture and Water) projecten dat wordt gefinancierd door het het Netherlands Space Office. G4AW heeft als doel de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden te verbeteren door gebruik van satellietdata. De andere partners in het partnerschap zijn EWINDO (East West Seeds Indonesia), Nelen & Schuurman, University of Twente (ITC), Institut Pertanian Bogor (IPB) en Akvo.