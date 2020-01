Slimme besparing met een refurbished iphone Xr

Kies jij ook het liefst voor Apple? Wij begrijpen heel goed waarom. Het enige probleem met telefoons van dit topmerk, is de prijs die je voor een nieuw exemplaar betaalt. Misschien kijk jij ook reikhalzend uit naar het bezit van de iPhone XR, maar vind je nieuw te duur. Kies dan voor een refurbished iPhone XR bij Phonely. Niemand heeft in de gaten dat je het toestel iets later in handen kreeg dan de eerste bezitters, terwijl je er een flink stuk minder voor betaalt.

Refurbished is veel beter dan gewoon tweedehands



Kijk je naar de prijs waarvoor wij een refurbished iPhone XR aan jou kunnen verkopen, dan komt er spontaan een lach op je gezicht. We doken flink onder de nieuwprijs, terwijl je dat aan een refurbished iPhone XR helemaal niet merkt. Kies je voor refurbished, dan is dit echt iets heel anders dan tweedehands. Een refurbished iPhone XR kopen wij in, om hem daarna volledig te controleren. Zo kijken onze technici of alles nog naar behoren functioneert. Is dit niet zo, dan worden de benodigde onderdelen direct vervangen. Daarna wordt het toestel intensief gereinigd. Zo merk je niets meer van een vorig gebruik.



Garantie op je refurbished iPhone XR



Bovendien is een refurbished iPhone XR niet eens altijd gebruikt. Zo kan het toestel ook uit een gescheurde doos afkomstig zijn, of overgebleven zijn als voorraadoverschot. Refurbished iPhone XR exemplaren uit een faillissement komen trouwens ook op deze wijze op de markt. Je kunt dus zelfs een gloednieuw exemplaar in handen krijgen, terwijl een eerder gebruikte versie ook gewoon voor honderd procent functioneert. Aangezien wij heel zeker zijn van onze zaak, kunnen we je een goede garantie meegeven. Gaat er onverhoopt toch voortijdig iets stuk, dan helpen we je graag met een nette afhandeling daarvan.



Refurbished is ook duurzaam



Naast een groot prijsvoordeel, werk je op deze manier ook mee aan een betere wereld om je heen. Door het circulaire karakter van ons bedrijf, komen er veel minder telefoons voortijdig in de afvalberg terecht. Het tweede leven van jouw refurbished iPhone XR maakt de samenleving duurzamer en is voor jou voordeliger. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat een keuze voor de refurbished iPhone XR op alle fronten voordeel biedt.



Refurbished iPhone XR beter dan zijn voorganger



Bij jouw slimme besparing gaat het om een telefoon die een stuk beter scoort dan zijn voorganger, de iPhone X. Het beeldscherm is met 6,1 inch een stuk groter, terwijl de IPS techniek je nog meer helderheid brengt. Wist je trouwens dat de groothoek op de camera nog net iets groter is? Ook de selfie camera van je refurbished iPhone XR is verder verbeterd. Dit geldt vooral als je er een video-opname mee maakt. Net als zijn voorganger doet hij dit op 1080 pixels. Maar het aantal frames per seconde werd door producent Apple verdubbeld.



Wacht niet langer



Ben je al overtuigd van de aantrekkelijkheid om een refurbished iPhone XR aan te schaffen? De lage prijs, de duurzaamheid en de perfecte techniek vormen overtuigende argumenten. Kijk daarom nog eens met hernieuwde interesse naar ons scherm en kies jouw refurbished iPhone XR snel uit!