30% meer online scheidingen door lockdown

Aanvragen voor online scheidingen zijn flink toegenomen sinds de lockdown door COVID-19. Dat online dienstverlening belangrijk is voor de samenleving is het afgelopen jaar wel gebleken. De optie om je scheiding op een goede manier online te regelen is daardoor ook populairder geworden. Daarbij komt dat het goed houden van je relatie, terwijl je gedwongen bent op elkaars lip te zitten, niet voor elk stel is weggelegd. De spanningen die de huidige situatie met zich meebrengt, hebben ook impact op relaties. Deze twee factoren zorgen ervoor dat er bij het grootste online scheidingsplatform Uitelkaar.nl 30% meer aanmeldingen zijn ontvangen. Waar veel advocaten en mediators een daling zien in het aantal aangevraagde scheidingen, zoals uit een eerder onderzoek van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators blijkt, ziet Uitelkaar.nl juist een stijging. “De piek is nog niet bereikt en we zullen de aankomende tijd de online scheidingsaanvragen dus alleen nog maar meer zien stijgen,” geeft medeoprichter van Uitelkaar.nl Kaspar Scheltema aan.



Ook wat Uitelkaar.nl betreft is het beter dat relaties deze lastige periode goed doorkomen. Uitelkaar.nl heeft daarom een relatietest ontwikkeld, link: https://uitelkaar.nl/test-je-relatie . Hiermee kan je als stel kijken of jullie relatie coronaproof is. “Met dit initiatief willen we stellen op een leuke en laagdrempelige manier aansporen om te praten over hun huwelijk of relatie. Zo kunnen zij nog op tijd ingrijpen als dat nodig is met bijvoorbeeld relatietherapie. Een lockdown is niet niks, dus het is ook niet zo gek dat het een groot effect heeft op relaties,” voegt Kaspar toe.



Uitelkaar.nl ( https://uitelkaar.nl ) is een online scheidingsplatform voor stellen die op goede voet uit elkaar willen gaan. “Een scheiding is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Er spelen dan veel dingen tegelijkertijd: emoties, zorgen om de kinderen, praktische zaken en de juridische afwikkeling. Wij helpen mensen zo goed mogelijk door deze periode heen door ze de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Online scheiden lijkt misschien afstandelijk, maar niets is minder waar. Door de overzichtelijke structuur van het platform waardoor je prettig met je (ex-)partner kunt samenwerken aan je scheiding en de persoonlijke casemanager die altijd klaar staat, geven onze klanten aan het juist als verrassend persoonlijk te ervaren, aldus Laura Kistemaker (medeoprichter van Uitelkaar.nl). Bij Uitelkaar.nl kan je terecht voor een snelle afronding van een scheiding, maar ook voor hulp van een mediator of advocaat. Je houdt zelf de regie en blijft met elkaar in gesprek.