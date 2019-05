Senioren delen massaal foto’s via WhatsApp

Voor ouderen is wifi op vakantie onmisbaar



Utrecht, 23 mei 2019 – Acht op de tien senioren met een smartphone delen hun leukste foto’s met familie en vrienden via WhatsApp, zo blijkt uit onderzoek van SeniorWeb. Op vakantie is (gratis) wifi tegenwoordig dus een ‘must’ geworden, ook voor ouderen.



Smartphone gaat mee



Senioren gebruiken steeds vaker een smartphone: twee derde van alle 65plussers gebruikt deze tegenwoordig. Ook gaan ouderen steeds vaker op vakantie. Volgens NBTC-NIPO Research gaat driekwart van de senioren op vakantie, gemiddeld zelfs drie keer per jaar. De smartphone zal de komende vakantieperiode dan ook bij veel vakantiegangers weer mee in de reistas gaan. Om contact met het thuisfront te onderhouden, de route te plannen, nieuws en het weer te volgen en natuurlijk ook om foto’s te maken.



WhatsApp heel populair



Uit onderzoek van SeniorWeb blijkt dat maar liefst negen op de tien senioren met een smartphone er foto’s mee maken. En wat gebeurt er dan met al die miljoenen kiekjes? Die worden natuurlijk massaal gedeeld met familie, vrienden en bekenden. Hiervoor is WhatsApp duidelijk het populairst. Onder de senioren met een smartphone deelt maar liefst 82% zijn of haar foto’s via deze app. Ongeveer de helft deelt ze via e-mail. Sociale media zoals Facebook of Instagram worden hiervoor echter vrij weinig gebruikt (16%).



Wifi is onmisbaar



Voor het delen van foto’s en alle andere online activiteiten is internettoegang natuurlijk essentieel. En voor vele senioren betekent dit dat zij gebruikmaken van de (gratis) wifi van het hotel, huisje of camping. Databundels, ook al zijn ze tegenwoordig wel over de grens te gebruiken, zijn namelijk niet onbeperkt beschikbaar. Internetten wordt dan toch al snel een dure zaak. Wifi wordt daarom steeds meer een voorwaarde bij het boeken van accommodaties. Volgens Linksys vindt 77% van de Nederlanders (18 tot 65 jaar) wifi op vakantie belangrijk. Onder 65-plussers is dit niet veel anders, zo bleek uit een rondvraag door SeniorWeb op een camping in midden Nederland. Een van de geïnterviewden geeft aan hoe belangrijk zij wifi vindt: ‘Dat is één van de basisvoorzieningen die er moeten zijn, anders kan ik helemaal niets, ben ik afgesloten van de wereld. Stel je voor!’



Veilig online buitenshuis



Buitenshuis is wifi echter vaak niet (goed) beveiligd of zelfs openbaar. Het is dus van belang om bewust te zijn van de risico’s van wifi op vakantie. Zo is het prima om via de gratis wifi het nieuws of een tv-programma te bekijken, maar internetbankieren kun je beter via de eigen databundel doen. Ook zijn apps vaak veiliger dan websites. Iedereen die meer wil weten over veilig internetten op vakantie of tips wil voor handige apps voor onderweg kan terecht op https://www.seniorweb.nl/vakantie



Campinggasten geïnterviewd



SeniorWeb bezocht onlangs Camping Buitengoed de Boomgaard in Bunnik. Sjoerd van Oortmerssen (voormalig DWDD-Jakhals) vroeg de senioren die daar vakantie aan het vieren waren het hemd van het lijf over hoe digitaal hun vakantie nu is. Welke apparaten nemen ze mee, wat doen ze ermee, en hoe belangrijk vinden ze aanwezigheid van wifi? Bekijk dit filmpje om te zien wat hun reacties waren!