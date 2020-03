DJ Edy Marron wil na 1 miljoen streams Nederland veroveren

DEN HAAG - De Nederlandse DJ en producer Edy Marron maakte in 2019 een recordaantal van 48 tracks en werd 1 miljoen keer beluisterd op Spotify en veelvuldig gedownload op andere platforms als iTunes en Beatport. Vooral in het buitenland. In 2020 wil hij met zijn nieuwe hit ‘Till The End’ ook doorbreken bij het Nederlandse publiek.



Zijn laatste hit ‘Nova River’, een Future Bass nummer, werd al 250.000 gestreamd. Net als zijn andere nummers vooral in landen als de VS, Canada, Japan, Brazilië, Rusland en Zuid-Europa. In die landen heeft hij een vaste schare fans opgebouwd en de reacties uit de house scene daar zijn overweldigend.



In Nederland zijn de aantallen streams nog beperkt, al is de clip van zijn recente hit ‘Till The End’ al 4100 keer bekeken op Twitter en 120.000 keer gestreamd. Marron wil dit jaar nog meer tracks maken dan vorig jaar en zo verder doorbreken in Nederland.



De producer reist regelmatig naar de VS en werkt daar samen met verschillende beroemde namen zoals voormalig Baywatch-ster Jeremy Jackson, voor wie hij een remix aan het maken is van diens nummer ‘You can run’ uit 1995. Met die samenwerking kwam hij vorig jaar op tv bij Shownieuws. ,,Iedereen, ook DJ’s en artiesten die ik in Amerika spreek, vindt het raar dat zo weinig mensen in Nederland mij kennen”, vertelt hij.



Marron kocht op zijn dertiende zijn eerste plaatjes en produceerde in 2007 zijn eerste track, maar werd daarna geveld door een bottumor. Sinds 2015 verspreidt hij wereldwijd zijn eigen muziek via streamingdiensten en social media. Inmiddels heeft hij vier tumoren gehad. Dat is de reden dat hij soms een tijdje uit de lucht was. Na de behandelingen maakt hij sinds enkele jaren in ongekend hoog tempo nieuwe tracks. ,,Toen ik na een zware operatie uit narcose bijkwam dacht ik: nu wil ik dat heel Nederland mij hoort. Ik ben gewoon een maker. Dat is mijn passie,” zegt hij



Marron was al te gast bij radiozenders als NPO 3FM, Radio538 en Britse radiostations. Ook gaat hij dit jaar een samenwerking aan met een bekende Nederlandse rapper. In totaal lanceerde hij 34 albums via zijn eigen label Marron Music.



Zijn stijl varieert van zware, donkere house tot techno en lichte, vrolijke house. ,,Mijn eigen stijl is dat ik heel veel stijlen beheers. Vaak hoor je op feesten of festivals steeds dezelfde muziek met dezelfde kicks en beats. Dan hoor je het meteen als ik word gedraaid omdat ik zorg voor afwisseling”, vertelt hij. Tracks van Marron worden vaak op feesten gedraaid, maar zelf treedt hij nog niet op als dj op grote festivals of events. Op termijn wil hij ook dat gaan doen.