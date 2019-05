Nederland wint goud bij internationale slagerswedstrijd

Superscore als team en in persoonlijk klassement voor Josja Haagsma en Tessa Moerland



Het Nederlandse team heeft de International Young Butchers’ Competition gewonnen. Het team, dat dit jaar voor de eerste keer bestaat uit twee dames te weten Josja Haagsma en Tessa Moerland, heeft het kampioenschap in de wacht gesleept tijdens de International Young Butchers’ Competition 2019 (IYBC). Tijdens de spannende prijsuitreiking op 5 mei in Frankfurt bleek niet alleen dat Nederland goud won maar ook dat de Friese Josja Haagsma 1e in het persoonlijk klassement met zes bekers. De Westlandse Tessa Moerland werd 3e in het persoonlijk klassement en kreeg 5 bekers voor haar prestaties.



Ad Bergwerff, waarnemend voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Slagers, sprak vol trots over de resultaten van het Nederlands team. “Het was weer een spannende wedstrijd. Fantastisch om te zien dat je hier een combinatie van vakmanschap, ambacht en creativiteit ziet. En wat ons team betreft, echt girlpower! De toewijding en het enthousiasme waarmee de disciplines werden uitgevoerd getuigen zonder uitzondering van de passie voor het slagersvak. En dat uit zich in de gewonnen prijzen.”



“Prachtig om te zien dat deze meiden zich voor 100% hebben ingezet en deze ongelofelijk mooie resultaten hebben laten zien. Het hele trainingstraject blijkt een goede leerschool en het is mooi om dan alle kennis en vaardigheden te kunnen meten aan Europese collega’s. Een echte bekroning.” aldus Ron Kinkelaar van SVO vakopleiding food, chef d’équipe.



Het Nederlandse team



Het Nederlandse team bestaat uit Josja Haagsma en Tessa Moerland. Josja werkt bij Slagerij Biesma in Opeinde en heeft onlangs de opleiding bedrijfsleider vers afgerond (SVO Heerhugowaard). Tessa werkt bij Keurslager Marco van der Hout in Poeldijk en volgt de opleiding bedrijfsleider vers (SVO Rijswijk).