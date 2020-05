DNB verleent boekhoudprogramma Jortt PSD2 vergunning

De Nederlandse Bank (DNB) heeft Jortt bv per 18 mei 2020 een PSD2 vergunning verleend. Jortt bv is ontwikkelaar van boekhoudsoftware. Met het verkrijgen van de PSD2 licentie zet Jortt weer een belangrijke stap in haar missie om het boekhouden volledig te automatiseren. Dankzij deze vergunning kan Jortt nu voor haar gebruikers de banktransacties realtime inlezen. Deze banktransacties dienen als basis voor de boekhouding en worden grotendeels verwerkt door de geautomatiseerde boekhouder in Jortt, zonder dat de gebruiker hier iets voor hoeft te doen.



Eerlijk zaken doen



Daarnaast is ‘eerlijk zaken doen’ één van de kernwaarden binnen Jortt. Met de PSD2 licentie is Jortt met trots een belangrijke schakel voor de overheid om financiële criminaliteit te bestrijden en te voorkomen. Hilco de Roo, mede-oprichter van Jortt vult hierop aan: “De regelgeving omtrent witwassen en terrorismefinanciering zal voor onze branche een steeds grotere invloed krijgen. Voor boekhoudsoftware zonder PSD2 vergunning zal naar mijn verwachting op middellange termijn dan ook geen bestaansrecht meer zijn.”



Over Jortt



Sinds 2015 bouwt Jortt aan de nieuwe manier van boekhouden. Speciaal gemaakt voor ondernemers, waar innovatie en automatisering de overhand hebben. Hierdoor kunnen ondernemers zelf, online de complete boekhouding voeren. Goedkoper, in minder tijd en beter dan wanneer een boekhouder dit voor ze doet. Complexe boekhoudkundige zaken zoals de btw-aangifte, het opstellen van de winst- en verliesrekening, het opstellen van de jaarrekening en het doen van de jaarafsluiting zijn volledig geautomatiseerd in Jortt. Mede hierdoor heeft Jortt de Computable Award 'Beste ICT-leverancier voor het MKB' gewonnen. Voor meer informatie over Jortt, ga naar www.jortt.nl.