Zaandijk, 13 januari 2021



P e r s b e r i c h t



Corona-dodende neck gaiter of hoodie alternatief voor mondkapje



ZAANDIJK – Een neck gaiter of een hoodie met kraag met een antimicrobiële afwerking die virussen zoals SARS-CoV-2 neutraliseert, kan een veilig en modieus alternatief zijn voor het dragen van mondkapjes.



Textielondernemer Michael de Kloe heeft deze uitvinding van het Portugese merk Gokä van fabrikant MO TEX op de Nederlandse en Belgische markt gebracht. Het zijn de eerste kledingstukken die wetenschappelijk getest en gecertificeerd zijn als bescherming tegen corona. De Portugese regering stelt strenge eisen aan mondkapjes. Pas als ze écht werken tegen virussen en de drager er goed door kan ademen worden ze goedgekeurd. Dat geldt ook voor de Gokä neck gaiter en hoodie, die 99 procent bescherming bieden tegen virussen.



De kraag is ontwikkeld met behulp van nanotechnologie en bestaat uit verschillende lagen. Een waterafstotende laag houdt virusdruppeltjes tegen en een antimicrobiële laag maakt virussen onschadelijk. Andere lagen zorgen voor ventilatie of houden vervelende geuren tegen. De neck gaiter is in eerste instantie ontworpen als bescherming tegen uitlaatgassen, stof, smog, pollen of andere allergenen, maar blijkt ook afdoende te beschermen tegen virussen zoals Covid-19. Als een virus het kledingstuk bereikt wordt het geneutraliseerd. Het besmet de gebruiker niet en gaat ook niet over op een ander oppervlak dat iemand kan aanraken. De technologie is getest door het Textile Research Institute in Spanje en het Institut Pasteur de Lille in Frankrijk.



Volgens De Kloe kunnen de kledingstukken een oplossing bieden voor mensen die moeite hebben met het dragen van mondkapjes. ,,Veel mensen vinden het dragen van mondkapjes vervelend. Het ademt niet fijn en ze hebben constant iets achter hun oor. Voor mensen die er een hekel aan hebben kan dit een prima alternatief zijn. Het biedt dezelfde bescherming en is tegelijkertijd stijlvol”, zegt hij.



De neck gaiter is volgens hem veel comfortabeler dan een mondkapje. Hij is verstelbaar en makkelijk afsluitbaar met een elastische band aan de achterkant. Aan de voorkant zit een neusklip die gebruikers aan kunnen drukken, zodat het masker goed afsluit om de neus. In de hoodie zit dezelfde kraag al verwerkt.



De coronaproof kledingstukken zijn in Portugal groot nieuws. Producent MO TEX uit Vila Nova de Famalicão is ze al aan het exporteren naar Spanje en Frankrijk. Dankzij De Kloe zijn de kledingstukken nu in Nederland en België verkrijgbaar via premium-mondkapjes.nl.



Eerder dit jaar bracht hij ook al het Portugese Ad-Tech mondkapje hier op de markt. Dat hightech, virus-dodend, textiele en wasbare kapje wordt gezien als een van de beste niet-medische mondkapjes ter wereld. De ontwikkeling van dat mondkapje was een samenwerkingsproject tussen textielfabriek Adalberto in Santo Tirso, het CITEVE technologisch centrum, het IMM, de Universiteit van Minho en moderetailer MO.