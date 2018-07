HEMA in hoger beroep in rechtszaak tegen Levi’s

HEMA gaat in hoger beroep tegen de veroordeling van de betaling van circa €4,5 miljoen aan Levi’s voor het aanbrengen van bepaalde stiksels op spijkerbroeken. HEMA is het oneens met het oordeel en de argumentatie van de Rechtbank van Koophandel in Brussel. Daarnaast is HEMA het niet eens met de hoogte van de schadetoekenning aan Levi’s voor de vermeende geleden schade.



Op 14 mei van dit jaar bepaalde de Rechtbank van Koophandel in Brussel dat stiksels op kinderspijkerbroeken van HEMA te veel zouden lijken op die van Levi’s. HEMA betwist de vermeende gelijkenis. Bovendien is HEMA het niet eens met de schadetoekenning van twintig euro per verkochte broek, alleen al omdat de HEMA broeken een slechts een maximale verkoopprijs hadden van acht euro. Daarnaast verwachten klanten geen merkkleding aan te treffen bij HEMA, omdat het bedrijf alleen het HEMA merk voert. Dit heeft HEMA doen besluiten om hoger beroep aan te tekenen.



Informatie over HEMA



Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. De producten en diensten van HEMA kenmerken zich door goede kwaliteit, een goed ontwerp voor een scherpe prijs. HEMA heeft 32.000 eigen producten en diensten, meer dan 750 winkels in 9 landen, 2 continenten en ruim 19.000 medewerkers.