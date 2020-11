'Coronacrisis is kans voor emancipatie'

Dit is een expertquote van Stéfanie André van Radboud Universiteit, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: CNV-onderzoek: thuiswerken ook na coronacrisis een blijvertje | ANP



De coronacrisis is mogelijk ook een goede kans voor emancipatie, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam. Uit ons onderzoek blijkt dat vrouwen mannen vaker voor hun kinderen zijn gaan zorgen dan voor de crisis: in juni was het 31% meer dan vóór de crisis.



Wel verontrustend is de afname van vrije tijd onder werkende ouders. 50% van de moeders geeft aan nu minder vrije tijd te hebben dan voor de corona-crisis en dit geldt voor 31% van de vaders. Een gebrek aan vrije tijd zorgt er voor dat we minder goed kunnen herstellen van stressvolle perioden zoals nu met corona.



Stéfanie André is Universitair docent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit.