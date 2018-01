Alles-in- één-app geeft ziekenhuispatiënt controle

Nieuwe app Sentean maakt zorg efficiënter en verbetert service in ziekenhuizen



ZALTBOMMEL – Ziekenhuispatiënten kunnen tijdens hun opname voortaan alles zelf regelen met de nieuwe alles-in-één app Sentean. Van maaltijden bestellen tot het inzien van medische gegevens, van licht en temperatuur instellen tot de zuster alarmeren. Op die manier krijgen ze zelf de controle over hun verblijf in het ziekenhuis. Enkele grote Nederlandse ziekenhuizen gaan de app dit jaar gebruiken.







Met Sentean kunnen patiënten zelf aangeven wat en wanneer ze willen eten. Dat hoeven vrijwilligers niet meer aan het bed te komen vragen. De bestellingen worden via de app doorgegeven aan de maaltijdleveranciers.



Via een beveiligde koppeling met hun elektronisch patiënten- of cliëntendossier (EPD/ECD) kunnen ze hun eigen gegevens inzien nadat de arts is geweest of die tijdens diens bezoek bespreken. Ook toont de app relevante informatie en video’s over hun ziekte. Omdat patiënten tegenwoordig gemiddeld na circa 2,5 dagen het ziekenhuis verlaten, kunnen ze de app ook thuis gebruiken en vanuit huis op een afgesproken tijdstip beeldbellen met de arts. Via een ingebouwde camera kan de arts de patiënt zelfs onderzoeken.



In het ziekenhuis kunnen ze beeldbellen met familie. Ze kunnen vanuit bed producten uit de winkel of andere diensten bestellen, de temperatuur op hun kamer instellen en tv, radio, licht en gordijnen bedienen. Ook kunnen ze enquêtes invullen en de dienstverlening beoordelen. Als meer ziekenhuizen de app gaan gebruiken ontstaat een ranking, wat voor instellingen weer aanleiding kan zijn om hun zorg of service te verbeteren.



De app is ontwikkeld door Sentean Technologies, een joint venture van Patientline en Score Media. Score Media is voor Sentean al actief bij het Medisch Spectrum Twente (MST), waar de app via 700 iPads beschikbaar wordt gesteld aan patiënten en volledig geïntegreerd is met het EPD/ECD en het systeem van de maaltijdleverancier. Patientline levert de software aan twee grote Nederlandse ziekenhuizen die begin dit jaar gaan werken met Sentean. Later dit jaar volgt nog een derde. Door het gebruik van de app kunnen ziekenhuizen hun zorg efficiënter maken en hun service verbeteren.



,,Door Sentean komt elke vraag op de juiste plek en bij de juiste persoon terecht. Dus hoeft de zuster niet te komen vragen of iemand pijn heeft of een kopje koffie wil als een patiënt op het bekende knopje drukt,” zegt Directeur Willem-Jan te Riele van Patientline. ,,Belangrijk is ook dat de patiënt zelf in control is. Er zijn geen vaste tijden meer om te eten of tv te kijken en hij of zij bepaalt wanneer de zuster de temperatuur komt opnemen, medicijnen komt toedienen en hoe warm en hoe licht het in de kamer is.”



De Sentean app kan via de tablet of smartphone van de patiënt gebruikt worden, maar Patientline heeft het liefst dat ziekenhuizen gratis iPads ter beschikking stellen. Onder meer vanwege de vertrouwelijkheid van gegevens en strakke hygiëne-protocollen. Het faciliteren van deze devices aan de gebruiker kan Patientline voor de ziekenhuizen verzorgen.



Patientline is van origine een aanbieder van tv- en internetdiensten voor patiënten en cliënten van zorginstellingen. Die markt is op zijn retour en daarom wil het bedrijf veel meer diensten gaan aanbieden. Te Riele: ,,In de hotelwereld wordt al met dit soort apps gewerkt. Eigenlijk is het traditionele ziekenhuis ook steeds meer een zorghotel aan het worden. Wat we met Sentean doen is bestaande mogelijkheden samenbrengen in één app, die een soort ‘bed buddy’ wordt van de patiënt.”



EINDE PERSBERICHT



Over Sentean Technologies



Sentean Technologies BV is een Joint venture tussen Patientline en Score Media. Beide bedrijven bundelen hierin hun krachten op het gebied van patiënten welzijn en healthcare services om de invoering van smartware in Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen te versnellen.



Over Patientline



Patientline BV levert in-room infotainment diensten via TV, Tablet en Touch PC’s aan zorginstellingen en haar klanten. Patientline is de E-Health Divisie van Elbuco. Geen partij in Nederland heeft zoveel ervaring met het leasen van consumentengoederen als Elbuco. Al ruim veertig jaar biedt zij high service leaseconcepten, waarmee zowel zakelijke als particuliere klanten behalve zekerheid ook flexibiliteit en gemak ervaren.



Over Score Media



Score Media BV ontwikkelt al meer dan negen jaar applicaties voor grote en kleine klanten, zowel nationaal als internationaal. Gedreven door innovatie bedient Score Media BV meer dan 250 klanten met haar innovatieve software, apps of websites. Ook in de healthcare-markt is Score Media een vooraanstaand leverancier van softwareapplicaties voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en GGD’s.