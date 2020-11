Topfund Latency en Swap Arbitrage Fonds veelbelovend van start

Langbroek – 3 november 2020 – Topfund B.V. maakt bekend dat haar onlangs geïntroduceerde tweede beleggingsfonds, het Topfund Latency en Swap Arbitrage Fonds, een uitstekende start kent.



Het Latency en Swap Arbitrage Fonds werd na enkele maanden van intensieve voorbereiding afgelopen augustus gelanceerd. Dit tweede unieke beleggingsfonds richt zich – net als het High Frenquency Daytrading Fonds dat eind vorig jaar werd opgericht – ook op de interbancaire valutamarkt, maar wel met een lagere risicostrategie.



“Het opzetten van ons tweede beleggingsfonds had aardig wat voeten in de aarde, maar dankzij onze opgedane ervaring bij de oprichting van ons eerste fonds hebben we het Latency en Swap Arbitrage Fonds toch binnen afzienbare tijd kunnen lanceren”, constateert managing partner Bryan Houben.



Houben is van mening dat het Latency en Swap Arbitrage Fonds prima aansluit bij beleggers die hun risico’s willen minimaliseren. “Het fonds wordt namelijk gekenmerkt door een bijzonder lage risicostrategie. Wij merken dat veel beleggers daar in deze door corona zeer onzekere beurstijden juist naar op zoek zijn.”



”Aan die wens kunnen wij voldoen met ons nieuwe fonds, dat ondanks het lage risicoprofiel ook nog genoeg opwaarts potentieel kent. Zo werd in de eerste drie maanden het rendementsdoel van maandelijks gemiddeld 1% al ruimschoots overschreden. Een veelbelovende start die ook veel institutionele beleggers klaarblijkelijk niet is ontgaan, want vanuit die hoek zien we, zowel vanuit het binnen- als buitenland, al veel interesse.”