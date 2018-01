VOvA organiseert jaarlijkse scholenmarkt voor groep 8

Woensdagmiddag 17 januari organiseert scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) opnieuw de jaarlijkse scholenmarkt voor groep 8-leerlingen in Amsterdam en omstreken. Op de scholenmarkt presenteren alle 9 scholen van de scholengroep zich. Dit jaar vindt de scholenmarkt plaats in A Lab in Amsterdam Noord. Op deze centrale plek bij het IJ zijn alle groep 8-leerlingen samen met hun ouders en/of leerkracht(en) van harte welkom om kennis te maken met de scholen en zich alvast te oriënteren op een nieuwe school.



Kiezen voor een nieuwe school



Met de jaarlijkse scholenmarkt wil het VOvA het oriëntatieproces voor groep 8-leerlingen en hun ouders makkelijker maken. Het is elk jaar weer een drukke periode voor hen om alle open dagen te bezoeken en vervolgens een keuze te maken van scholen die ze op hun voorkeurslijst plaatsen. Door te starten met het bezoeken van de scholenmarkt kan er met meerdere scholen tegelijk kennis gemaakt worden. Tijdens de scholenmarkt kunnen groep 8-leerlingen al hun vragen stellen aan leerlingen en docenten van de scholen. Ze kunnen terecht met vragen over de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs en de huidige aanmeldingsprocedure. Daarnaast kunnen ze workshops en activiteiten doen om een indruk te krijgen van de scholen



Scholen voor elk advies



Want of je nou vmbo- of vwo-advies hebt gekregen, op de scholenmarkt vind je scholen voor elk advies. Je kunt kiezen voor beroepsgericht onderwijs op het Bredero Beroepscollege, het Cburg College (nieuwe school!), de Tobiasschool en de Hubertus & Berkhoff; algemeen voorbereidend onderwijs op het Hyperion Lyceum, De nieuwe Havo en de Bredero Mavo; praktijkonderwijs op de LUCA Praktijkschool of een school waar alle niveaus gemixt zijn bij Vox-klassen. Eén ding is zeker; op alle scholen staat het plezier van het leren, innovatief onderwijs en het ontdekken van je talenten in een inspirerende omgeving voorop.



Nieuw: Cburg College



Bezoekers kunnen op de scholenmarkt tevens informatie krijgen over onze nieuwste school - Cburg College - in het nieuwe ontwikkelingsgebied Zeeburgereiland. Deze school komt in nieuwbouw naast IJburg College 2. Het is een school voor de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg met de richtingen Media, Vormgeving & ICT, Economie & Ondernemen en Dienstverlening & Producten. Leerlingen gaan hier zoveel mogelijk werken op beroepspleinen, dit zijn open leer- en werkruimtes. Op de open dagen is het nieuwe schoolgebouw ook te bezoeken en zullen er rondleidingen plaatsvinden.



Programma



Datum: woensdag 17 januari 2018 | Tijd: 14.00 - 16.00 uur | Locatie: A Lab, Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam | Meer info en data van alle open dagen: www.checkhetvova.nl