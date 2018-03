Tom Coronel's Create2Fit kiest voor Logic4 bedrijfssoftware

Create2Fit, bekend van Televisiewinkel.nl, Koffiediscounter.nl, Koffiestore.nl, Barbecueshop.nl, Sneeuwkettingen.com en Phurby.nl, maakt de overstap naar bedrijfssoftware van Logic4. Het bedrijf van ondernemers Tom Coronel en Marc Koster heeft de afgelopen jaren flinke strategische en procesmatige veranderingen ondergaan. Dat heeft ze een nette 53e positie opgeleverd in de Twinkle100 van 2017. De overstap naar bedrijfssoftware van Logic4 moet bijdragen aan het creëren van een optimale omnichannel beleving.



Perfecte match



De reden van de overstap is dat Coronel en Koster met Create2Fit zowel online als offline dezelfde hoogwaardige klantbeleving willen neerzetten. Koster licht toe: “We zijn een echt omnichannel bedrijf. We verkopen alle producten online én offline. Met het vorige platform stonden we al jaren stil. Het was hoognodig toe aan vernieuwing op front-end en back-end gebied. Dus we zijn op zoek gegaan naar een oplossing die zoveel mogelijk alles in één heeft. Het was daarbij ontzettend belangrijk dat de backoffice direct gekoppeld is aan de webshops en de kassa. De keuze is op Logic4 gevallen omdat het platform het meest voldoet aan onze wensen en past bij de manier waarop we nu al werken.”



Logic4-eigenaar Danny Nijland vult aan: “De manier waarop Tom en Marc hun bedrijf leiden, past heel goed bij hoe we het bij Logic4 doen. Nauwelijks hiërarchie, directe communicatie, extreem snel schakelen, gedurfde beslissingen nemen en daarna vol gas vooruit gaan. En ook: successen mogen gevierd worden! De implementatie van onze software bij Create2Fit is een ontzettend mooi en uitdagend project waar we bakken energie van krijgen!”



Volledige backoffice



Het doel van Create2Fit is om klanten de ervaring die ze online hebben ook aan de kassa in de winkel te laten ervaren. Om dit te bereiken gaat het bedrijf de volledige backoffice van alle webshops en de winkel onderbrengen in de software van Logic4. Daaronder vallen o.a. de modules voor voorraadbeheer (WMS), artikelbeheer (PIM), CRM, inkoop, kassa, ordermanagement, boekhouding en managementinformatie. Daarnaast worden er integraties gerealiseerd met verschillende partijen, waaronder webshoppartner Emico en marketplacepartner Vendiro. Elise van Ekris (Van Ekris Consultancy) begeleidt het hele traject vanuit Create2Fit. Zij vertelt: “Ook al heb je een alles-in-één systeem, vanwege alle processen die intern spelen is het handig dat andere partijen er gemakkelijk en snel op aangesloten kunnen worden. Als de bedrijfsprocessen in de kern tenminste maar vanuit één platform aangestuurd worden.”



Energie terug in het bedrijf



Sinds Coronel en Koster het bedrijf in 2016 na zeven jaar terug overnamen van RFS Holland Holding (wehkamp) zitten beide heren weer volop in de ondernemersstoel; ze kozen ervoor om alleen nog producten te verkopen waar beleving aan zit, stopten met de webshops die niet in dat plaatje pasten, en richtten hun focus vol op specialisme en service. Deze aanpak past bij het pionierskarakter van het bedrijf en werpt zijn vruchten af.



Wat zijn de toekomstplannen in relatie tot de software en processen? “We hebben een aantal mooie uitdagingen. Het retourvolume van online is bijvoorbeeld vrij hoog. Het is de bedoeling dat het twee kanten op verwerken van producten logistiek op een mooie manier verwerkt wordt via het systeem. Dat willen we met Logic4 gaan uitbreiden”, aldus Koster. Van Ekris vult aan: “Op dit moment hebben we bijvoorbeeld één koppeling voor drop-shipment, maar in de toekomst wordt dat meer. Het is fijn als je dat snel en makkelijk voor elkaar kunt krijgen. Qua functionaliteit is Create2Fit in ieder geval weer volledig up to date en kunnen ze de concurrentie aangaan met andere grote spelers in de e-tail branche.”



Over Create2Fit



Create2Fit B.V. is de overkoepelende organisatie van zes webshops, elk gericht op een specifiek type consumentenproducten met daarbinnen een breed aanbod van topmerken tegen scherpe prijzen. Naast de webshops is er ook een fysieke winkel en afhaalpunt in Naarden, waar tevens het hoofdkantoor en logistiek centrum gevestigd zijn. Meer informatie: www.create2fit.com



Over Logic4



Logic4 B.V. ontwikkelt en implementeert al bijna 15 jaar een alles-in-één pakket voor bedrijfssoftware en e-commerce. Groothandels en detailhandels profiteren met dit systeem van volledig geïntegreerde functies voor administratie, logistiek, financiën en webshop – en zij werken daardoor een stuk gemakkelijker, efficiënter en overzichtelijker. Meer informatie: www.logic4.nl