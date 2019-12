UnionPay International bereikt samenwerking bij de uitgifte van kaarten met grote instellingen in de regio Azië-Pacific

UnionPay voert zijn uitgifteactiviteiten in het buitenland op om de uitwisseling van werknemers tussen China en de rest van de wereld te ondersteunen



SHANGHAI, 6 december 2019 /PRNewswire/ -- Op 5 december ondertekenden UnionPay International en 8 reguliere instellingen in 5 landen en regio's in het Aziatisch-Pacific gebied een overeenkomst voor collectieve kaartuitgifte en een bedrijfslancering in Shanghai tijdens de gezamenlijke vergadering van haar regionale ledenraden in Noordoost-Azië, Zuidoost-Azië en de Zuid-Pacific. Shao Fujun, Chairman van China UnionPay, en Cai Jianbo, Chariman van UnionPay International woonden de ceremonie bij, en Li Xiaofeng, CEO van UnionPay International, ondertekenden overeenkomsten met hoofden van partnerinstellingen.



De betrokken partnerinstellingen zijn onder meer BOC Credit Card (International) Limited, Bank of China Macau Branch, PAObank, Bangkok Bank, KBank, Trade and Development Bank of Mongolia, en Wooricard of South Korea. De partnerschappen dekken de uitgifte van meerdere fysieke kaartproducten, digitale kaartpromotie en kaartproductpromotie, waarmee de nieuwste ontwikkelingen in de lokalisatie van UnionPay-activiteiten in APAC worden belicht.



De lokalisatie van de activiteiten van UnionPay International gaat een nieuwe fase in, waarbij in totaal ongeveer 130 miljoen UnionPay-kaarten zijn uitgegeven in 57 landen en regio's buiten het vasteland van China, ondersteund door een acceptatienetwerk in 177 landen en regio's. Sinds dit jaar is het aantal transacties met deze UnionPay-kaarten met ongeveer 40% toegenomen en UnionPay-kaarten worden op het Chinese vasteland op grote schaal gebruikt. Vorig jaar werden ongeveer 18 miljoen UnionPay-kaarten uitgegeven in de regio Azië-Pacific, het belangrijkste gebied waarin UnionPay-kaarten werden uitgegeven, goed voor ongeveer 30% van het totale aantal nieuw uitgegeven bankpassen in 2018 in de regio.



Shao Fuqjun zei in zijn openingswoorden: "Met de snelle ontwikkeling van financiële technologieën ondergaat de wereldwijde betalingssector fundamentele veranderingen: steeds handiger, opener en ordelijker". De ledenraden van UnionPay International zijn een belangrijk platform voor UPI om met haar leden te communiceren, en UnionPay verwacht ook dat de raden een platform zullen zijn voor diepgaandere samenwerking bij het opstellen van systemen, technische normen, acceptatie en uitgifte, mobiele betalingen, ondersteunende diensten en digitalisering van betalingen onder belanghebbenden in de industrie. UnionPay is bereid om samen met haar partners de kansen te grijpen om klanten betere betalingsdiensten te bieden.



Volgens de overeenkomsten die op dit evenement zijn ondertekend, zal BOC Credit Card (International) Limited UnionPay-creditcards uitgeven waarvan de houders de mobiele betalingsdiensten van UnionPay mogen gebruiken; Bank of China Macau Branch zal productpromotieactiviteiten van UnionPay-kaarten uitvoeren om kaarthouders te stimuleren UnionPay-kaarten te gebruiken bij hun aankopen; en PAObank zal de eerste virtuele bank zijn in samenwerking met UnionPay International die virtuele betaalpassen van UnionPay verstrekt aan consumenten in Hong Kong. Bovendien zal Bangkok Bank, de grootste commerciële bank in Thailand, grootschalige TPN-UnionPay dual-label bankpassen uitgeven in Thailand, en KBank, de op-een-na grootste bank in Thailand, zal UnionPay-creditcards uitgeven, de eerste grootschalige uitgifte van de UnionPay-creditcard in Thailand.



Bij de ceremonie gaf de Trade and Development Bank of Mongolia de allereerste UnionPay Diamond-creditcard ooit in Mongolië uit, en Wooricard van Zuid-Korea gaf K-CHECK UnionPay-bankpassen uit, het eerste lokale UnionPay-kaartproduct dat met name voor buitenlanders in Zuid-Korea wordt uitgegeven.



UnionPay-kaart is een van de belangrijkste betalingsopties voor consumenten in veel landen en regio's buiten het vasteland van China. Van de bovengenoemde markten is UnionPay wat betreft de uitgifte het grootste kaartsysteem in Mongolië; UnionPay-kaarten zijn uitgegeven in alle 10 lidstaten van ASEAN; UnionPay is goed voor meer dan 90% van de bankpassen die in Hong Kong in omloop zijn en 50% van de nieuw uitgegeven lokale creditcards; 95% van de bankpassen die in Macau in omloop zijn, zijn UnionPay-kaarten; en wat het aantal uitgegeven kaarten betreft, hebben gemiddeld 4 van de 5 mensen in Zuid-Korea een UnionPay-kaart.



De afgelopen jaren heeft UnionPay International regionale ledenraden opgericht in belangrijke regio's, met als doel het opzetten van open platforms voor samenwerking tussen leden. Deze gezamenlijke vergadering van regionale raden wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van meer dan 40 leden uit 19 markten, waaronder Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapore, Thailand, Nepal en Australië, enz.



CONTACT: Hou Lingwei, +86-21-2026-5843



Web site: www.unionpayintl.com/