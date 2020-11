PredictIt overtreft polls, statistici en analisten met potentieel nauwkeurige prognose van de definitieve resultaten van de presidentsverkiezinge

WASHINGTON, 6 november 2020 /PRNewswire/ -- Sinds minstens 7 augustus, ongeveer 90 dagen vóór verkiezingsdag, voorspellen handelaren op PredictIt [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2973069-1&h=515511418&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2973069-1%26h%3D982621131%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.predictit.org%252F%26a%3DPredictIt&a=PredictIt], de "aandelenmarkt voor politiek", nauwkeurig de uiteindelijke uitslag van de presidentsverkiezingen, zelfs voor de meeste van de zwaarst bevochten en nauwlettend in de gaten gehouden strijdstaten.



"Hoewel de voorspellingen van dag tot dag veranderden, soms zelfs heel sterk, toonde onze handelsgemeenschap aan dat voorspellingsmarkten nauwkeurigere prognoses kunnen maken dan de meeste toonaangevende opiniepeilers, statistici en analisten die gewoonlijk door de belangrijkste media worden aangehaald en waarop het electoraat vertrouwt om inzicht te geven in de uitslag", aldus John Phillips, mede-oprichter van PredictIt. "Dit bewijst alleen maar de collectieve kracht van ons platform en van onze gemeenschap, en het vermogen ervan om de verkiezingsuitslag accuraat te voorspellen."



Voor zeven strijdstaten die al zijn opgeëist - Florida, Iowa, Michigan, New Hampshire, Ohio, Texas en Wisconsin - voorspelde PredictIt nauwkeurig en consequent het uiteindelijke resultaat voor ten minste de laatste twee weken in de aanloop naar de verkiezingsdag. In één strijdstaat, North Carolina, werd in de voorbije 90 dagen telkens een andere winnaar voorspeld, wat wijst op een ongelooflijk spannende race in de laatste twee weken voor de verkiezingen. Afhankelijk van wat er in Arizona, Georgia, Pennsylvania en Nevada gebeurt, bestaat de kans dat de handelaren de stemmentelling 100 procent correct hebben voorspeld.



Met PredictIt kunnen handelaren toekomstige politieke gebeurtenissen voorspellen door het kopen van aandelen van 1 tot 99 cent in binaire resultaten - ja of nee. De resulterende aandelenkoers kan worden gelezen als de waarschijnlijkheid dat een specifieke gebeurtenis zich voordoet, gebaseerd op de wijsheid van de menigte. Hoe dichter de koers van een aandeel bij het maximum van ¢ 99 komt, hoe meer vertrouwen de handelaren hebben in het resultaat.



Zodra de uitslag van het evenement vaststaat, wordt de markt afgesloten, waarbij alle aandelen van de winnende uitslag worden verrekend op $1,00. Met andere woorden, een handelaar die aandelen koopt in een uitslag tegen ¢ 65 zou per aandeel netto ¢ 35 winst maken als het evenement realiteit wordt. Aangezien de aandelenkoersen deel uitmaken van een dynamische markt die mee verandert met gebeurtenissen en verwachtingen, zou die handelaar zijn aandelen ook kunnen verkopen voordat de markt wordt afgesloten.



Als onderdeel van zijn missie deelt PredictIt zijn marktgegevens met bijna 230 universitaire partners, waaronder professoren van onder andere West Point, Harvard, Carnegie Mellon, Columbia, Yale, University of Pennsylvania, Dartmouth, Oxford, Princeton en Duke. De gegevens bieden onderzoekers een schat aan informatie die ons inzicht in uiteenlopende vakgebieden als gedragsfinanciën, politieke psychologie, computerwetenschappen en speltheorie bevordert.



Over PredictIt PredictIt is opgestart als een academisch project van de Victoria University of Wellington [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2973069-1&h=992893529&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2973069-1%26h%3D382228479%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.victoria.ac.nz%252F%26a%3DVictoria%2BUniversity%2Bof%2BWellington&a=Victoria+University+of+Wellington] in Nieuw-Zeeland (VUW) met de hulp van Aristotle [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2973069-1&h=465524479&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2973069-1%26h%3D2734214021%26u%3Dhttp%253A%252F%252Faristotle.com%252F%26a%3DAristotle&a=Aristotle], wereldmarktleider op het vlak van software, gegevensverwerking en verificatiediensten. Wij werken onder de voorwaarden van een "No Action"-brief die in oktober 2014 door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is toegekend.



