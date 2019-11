Taiwan Excellence brengt geavanceerde technologie naar de Automotive Aftermarket op AAPEX

- Taiwan Excellence organiseerde een persconferentie tijdens de Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) 2019 voor de bekendmaking van nieuwe producten met geavanceerde technologie van Taiwanese bedrijven



- De persconferentie bevatte productintroducties van vertegenwoordigers van Noodoe Corporation, EverFocus Electronics Corp. en Techman Robot Inc.



- Onder de geïntroduceerde producten waren onder andere een nieuw oplaadstation voor elektrische voertuigen, een smart surveillancesysteem voor in de auto en een samenwerkende robot



LAS VEGAS, 5 november 2019 /PRNewswire/ -- Taiwan Excellence [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2629049-1&h=2264188518&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629049-2%26h%3D4055616948%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.taiwanexcellence.org%252Fen%26a%3DTaiwan%2BExcellence&a=Taiwan+Excellence], een leider op het gebied van promotie en erkenning van innovatieve Taiwanese merken en producten, heeft samen met de Taiwanese Raad voor de Ontwikkeling van Buitenlandse Handel ('Taiwan External Trade Development Council' (TAITRA)) een persconferentie georganiseerd tijdens de Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) 2019 voor de bekendmaking van nieuwe producten van Taiwanese bedrijven die technologie en innovatie bevorderen voor de automotive aftermarket. Tijdens de persconferentie werden onder andere nieuwe op automotive gerichte producten geïntroduceerd van Noodoe Corporation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2629049-1&h=2750740012&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629049-2%26h%3D2995655066%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.noodoe.com%252F%26a%3DNoodoe%2BCorporation&a=Noodoe+Corporation], EverFocus Electronics Corp. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2629049-1&h=4167353199&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629049-2%26h%3D404260620%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.everfocus.com.tw%252F%26a%3DEverFocus%2BElectronics%2BCorp.&a=EverFocus+Electronics+Corp.] en Techman Robot Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2629049-1&h=3519450696&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629049-2%26h%3D271805196%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tm-robot.com%252F%26a%3DTechman%2BRobot%2BInc.&a=Techman+Robot+Inc.]



De jaarlijkse Taiwan Excellence Awards zijn de hoogste onderscheidingen die kunnen worden toegekend aan Taiwanese producten en worden gegeven aan bedrijven die revolutionaire en hoogwaardige innovaties naar de markt brengen. Zowel EverFocus Electronics Corp. als Techman Robot Inc. ontvingen eerder al de Taiwan Excellence Award.



Hieronder staan details over de nieuwe producten die zijn geïntroduceerd tijdens de AAPEX-persconferentie en worden momenteel tentoongesteld in kraam #8034:



EverFocus Electronics Corp.



Al meer dan 20 jaar is EverFocus toonaangevend op het gebied van geavanceerde elektrische monitoring- en bewakingssystemen voor voertuigen. De nieuwe AI Smart Surveillance Industrial Computer (eIVP5600 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2629049-1&h=2025406&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629049-2%26h%3D2047349571%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.everfocus.com.tw%252Fproduct%252Feivp5600%252F%26a%3DeIVP5600&a=eIVP5600]) is het eerste ventilatorloze, mobiele NVR-product dat is ontworpen als een netwerk-videorecorderplatform aan boord van het voertuig. Dit innovatieve product wordt gekenmerkt door een intelligent en robuust ontwerp en biedt voetgangersdetectie om voertuigen te beschermen. Het slimme surveillancesysteem kan worden geïnstalleerd in wagenparken om diefstal van vracht of apparatuur te voorkomen en kan worden gebruikt in het openbaar vervoer om de veiligheid van de passagiers te garanderen door realtime surveillanceopnames en toegang tot verkeers- en wegomstandigheden. Voor de garantie van optimale verwerkingskracht is het product uitgerust met een ingebouwde Intel® Core(TM) i5/i7-processor van de 7(de) generatie en een Intel® Movidius(TM) AI-kernmodule.



"EverFocus begrijpt dat de veiligheid van de passagiers de allerhoogste prioriteit moet zijn van de automotive-industrie, of het nu gaat om personenwagens, bussen, treinen of wagenparken," aldus Henry Chen, productmanager bij EverFocus Electronics Corp. "De AI Smart Surveillance Industrial Computer levert klanten wereldwijd een krachtige veiligheidsoplossing die voldoet aan de behoeften van de vervolgmarkt voor motorvoertuigen."



EverFocus is een Algemeen Intel® ISA-lid van de IoT Solutions Alliance sinds oktober 2019.



Techman Robot Inc.



Techman Robot lanceert een nieuwe samenwerkende robot (TM5 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2629049-1&h=1545628960&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629049-2%26h%3D3910901944%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftm-robot.com%252Fen%252Fregular-payload%252F%26a%3DTM5&a=TM5]) met slimme en eenvoudige ontwerpen om de samenwerking tussen robots en mensen te optimaliseren. Dit is de enige samenwerkende robot met een optisch systeem (TMvision) dat hogere precisie biedt in productieomgevingen. De robot is voorgeprogrammeerd met TMflow-functiesoftware waarmee beheerders deze zeer eenvoudig kunnen bedienen. Het simpele ontwerp bevat een robotarm (uitgerust met TMvision en TMflow) en vloeiend samenwerkende met de taak verenigbare eindeffectoren en randapparatuur. De TM5 kan eenvoudig worden geïntegreerd met een automatisch geleid voertuig voor toepassingen waarbij het nodig is dat de mobiliteit schakelt tussen meerdere werkplaatsen. De TM5 heeft toepassingen voor assemblage, inpakken, spuitgieten, kwaliteitsinspectie, solderen, bediening, polijsten van metaal, het in elkaar schroeven van auto-onderdelen en het volgen van transportbanden. De TM-robot heeft veel toepassingen voor magazijndistributeurs, waaronder het verzamelen van producten, het plaatsen van geselecteerde dozen op een transportrails en het aanbrengen van etiketten op pakketten om het distributieproces te versnellen.



"De samenwerkende robots van Techman zijn ontworpen om de samenwerking tussen robots en mensen te optimaliseren, met name in omgevingen of bij taken die onveilig zijn voor menselijke arbeiders," aldus Francis Huang, senior accountmanager bij Techman Robot, Inc. "De TM5-robot vertegenwoordigt de naadloze integratie van automatisering in automotive-productieplaatsen voor de verbetering van werkomstandigheden en de stroomlijning van de productie."



Noodoe Corporation



Noodoe levert automatiseringsoplossingen voor diensten die parkeerplaatsen veranderen in bedieningsvrije inkomstengeneratoren. De Noodoe EV S1000 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2629049-1&h=1672416318&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629049-2%26h%3D2783433464%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.noodoe.com%252Fcommercial-chargers%26a%3DEV%2BS1000&a=EV+S1000], een Level 2 commercieel laadstation, omvat alles dat het bedrijf onderscheidt. De kern van het laadstation is de Noodoe EV OS, een van de meest geavanceerde cloud-gebaseerde besturingssystemen ter wereld. Het dient als "brein" dat de 24/7-dienstverlening en universele betalingsverwerking volledig automatiseert. Met het Noodoe besturingssysteem voor elektrische voertuigen, kan iedere bestuurder zijn of haar voertuig opladen en de betaalmethode naar keuze selecteren, zonder een account aan te hoeven maken. Nu automotive-centra en reparatiebedrijven het groeiende aantal elektrische voertuigen op de weg onderhouden, kunnen bedrijven laadstations installeren op hun locaties om er zeker van te zijn dat klanten na reparatie weer volledig opgeladen de weg op gaan. De Noodoe EV S1000 is volledig autonoom en aanvullende training van medewerkers is onnodig.



"Noodoe's cloud-gebaseerde slimme oplaadstations voor elektrische voertuigen leveren eenvoudig en toegankelijk laden en veranderen parkeerplaatsen in inkomstengeneratoren," aldus Jennifer Chang, CEO van Noodoe. "We zijn erg enthousiast om onze technologie te kunnen laten zien op AAPEX en door te gaan met onze inspanningen voor de versnelling van de wereldtransitie naar elektrisch vervoer."



Kijk voor meer informatie over Taiwan Excellence ophttps://www.taiwanexcellence.org/en [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2629049-1&h=839277413&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629049-2%26h%3D3202177521%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.taiwanexcellence.org%252Fen%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.taiwanexcellence.org%252Fen&a=https%3A%2F%2Fwww.taiwanexcellence.org%2Fen].



Taiwan Excellence Het symbool Taiwan Excellence is in 1992 opgericht door Taiwan's Ministerie van Economische Zaken, de Taiwan Excellence Selectie is vervolgens gelanceerd in het jaar daarop. De selectie is gebaseerd op de criteria R&D, kwaliteit, ontwerp en marketing. Producten die zijn geselecteerd voor de Taiwan Excellence Awards dienen als voorbeelden van de binnenlandse industrieën en worden door de overheid gepromoot op de internationale markt voor de vorming van een creatief imago van Taiwanese ondernemingen. Dit jaar vindt de 27(ste) selectie plaats, en daarmee is het symbool van Taiwan Excellence een prestigieus merk met wereldwijd aanzien voor bedrijven in Taiwan om naar te streven en door te worden erkend.



Kijk op www.taiwanexcellence.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2629049-1&h=2446040054&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629049-2%26h%3D353372878%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.taiwanexcellence.org%252F%26a%3Dwww.taiwanexcellence.org&a=www.taiwanexcellence.org] voor meer informatie.



Kijk op www.moea.gov.tw [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2629049-1&h=3404227362&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629049-2%26h%3D3603894525%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.moea.gov.tw%252F%26a%3Dwww.moea.gov.tw&a=www.moea.gov.tw] en www.taitra.org.tw [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2629049-1&h=2226804233&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629049-2%26h%3D2124485789%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.taitra.org.tw%252F%26a%3Dwww.taitra.org.tw&a=www.taitra.org.tw] voor meer informatie.



