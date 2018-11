Volkswagen begint afscheidstournee voor de iconische Kever bij Automobility LA 2018

Volkswagen Kever Final Editions worden samen getoond met historische modellen voor een viering op 28 november in het Los Angeles Convention Center



LOS ANGELES, 6 november 2018 /PRNewswire/ -- Kort na de aankondiging door Volkswagen of America (Volkswagen) dat de productie van de iconische Kever in 2019 stopgezet zal worden, kondigden organisatoren van de AutoMobility LA(TM) [https://automobilityla.com/] op de Los Angeles Auto Show [http://www.laautoshow.com/] (LA Auto Show®) vandaag aan dat het populaire merk haar jaarlijkse Motoring Invitational houdt. Het evenement van dit jaar met de titel "Beetles & Breakfast" zal gehouden worden van 7 tot 8 uur 's ochtends op woensdag 28 november, in het Technology Pavilion, vóór het Los Angeles Convention Center.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



Beetles & Breakfast verwelkomt professionals uit de media en branche van over de hele wereld, die deelnemen aan de AutoMobility LA. Bij de viering, waarmee een volledige dag aan onthullingen van voertuigen wordt afgetrapt, worden bijna 30 Kevers tentoongesteld, waaronder de 2019 Final Edition Kever-modellen. Geregistreerde deelnemers kunnen ook genieten van gratis eten en entertainment. Volkswagen toont een aantal heritage Kevers, die teruggaan tot 1946, samen met de raceauto van Kever die ooit de Americas Rallycross won. Kever-eigenaren uit de regio Los Angeles zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de festiviteiten.



Meer vintage voertuigen die naar verwachting deel zullen nemen aan Beetles & Breakfast zijn, maar niet beperkt tot:





-- 1949 Beetle

-- 1949 Hebmueller roadster

-- 1952 Karmann Cabriolet

-- 1964 Beetle

-- 1969 Beetle rallywagen

-- 1969 Wedding Car

-- 1971 Meyers Manx

-- 1979 Super Beetle Convertible

"Wij kijken ernaar gastheer te zijn van Beetles & Breakfast bij AutoMobility LA," zei Derrick Hatami, Executive Vice President of Sales, Marketing en After Sales, Volkswagen of America. "Dit is een geweldige kans om de geschiedenis van het merk Kever te belichten en de Beetle Final Edition 2019 coupé en cabrio bij de media te introduceren. Los Angeles is een perfecte plek om de Kever te vieren, dankzij de lange en blijvende relatie tussen de Californiërs en het merk."



Al meer dan 70 jaar is het merk Kever een steunpilaar voor Volkswagen in de VS. Gedurende de levensloop van het Type 1 of de Kever, werden bijna 5 miljoen verkocht in de VS, van een totale wereldwijde verkoop van 21,5 miljoen. In 1998 werd met de nieuwe Kever het bekende ontwerp opnieuw geïntroduceerd bij een nieuwe generatie automobilisten, en in 2011 kwam de derde generatie in de VS als model voor 2012 op de markt. Gedurende haar levensloop is de Kever verkocht als coupé of cabrio met twee deuren. Volkswagen kondigde recentelijk aan dat de productie van de Kever van de derde generatie in 2019 zal stoppen.



Het merk zal een beperkt aantal Final Edition-modellen produceren, die zijn geïnspireerd door de Ultima Edicion van 2003. Er zullen twee versies komen, de SE en SEL-trims voor de coupé en cabrio, die beiden bij de AutoMobility LA op Beetles & Breakfast worden geïntroduceerd.



"Het feit dat Volkswagen kiest voor AutoMobility LA om enkele van de meest zeldzame Kevers bijeen te brengen is significant", zei Terri Toennies, Executive Vice President en General Manager van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Beetles & Breakfast is een passend platform waarop Volkswagen haar 2019 Final Edition-modellen kan introduceren, en kan beginnen aan de afscheidstournee van een de meest geliefde voertuigen aller tijden."



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA



De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907 en is ieder jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow. In 2016 gingen de Press & Trade Days van de show samen met de Connected Car Expo (CCE), om samen AutoMobility LA(TM), te worden, de eerste handelsshow waarin de technologie- en de autosectoren samen komen om nieuwe producten en technologieën te lanceren, en de meest urgente kwesties voor de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 vindt van 26-29 november plaats in het Los Angeles Convention Center, met tussentijdse introducties van nieuwe voertuigen van producenten. LA Auto Show 2018 is van 30 november tot 9 december geopend voor het publiek . Bij AutoMobility LA doet de nieuwe autobranche zaken, onthullen zij grensverleggende nieuwe producten en doen zij strategische aankondigingen voor de internationale media en brancheprofessionals uit de hele wereld. LA Auto Show wordt ondersteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt uitgevoerd door ANSA Productions. Volg voor het laatste shownieuws en informatie de LA Auto Show op Twitter [http://twitter.com/LAAutoShow], Facebook [http://facebook.com/LAAutoShow] of Instagram [https://www.instagram.com/laautoshow/] en schrijf u in voor nieuw op http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/]. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/ [https://www.automobilityla.com/] en volg AutoMobility LA op Twitter [https://twitter.com/automobilityla?lang=en], Facebook [https://www.facebook.com/automobilityla/] of Instagram [https://www.instagram.com/automobilityla/]. Luister naar voorgaande panels, interviews en toespraken op de nieuwe podcast van AutoMobility LA via AutoMobilityLA.com/Podcast [https://automobilityla.com/Podcast].



