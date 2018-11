ContainerWeight lanceert met klant Flexport een tarragewicht database die bijna 100 procent van de wereldvloot bevat op conferentie en vakbeurs I

Tarragewicht database is een belangrijk component van Flexport's dataplatform over wereldhandel



ROTTERDAM, 6 november 2018 /PRNewswire/ -- Vandaag is de online tarragewicht database ContainerWeight [https://containerweight.com/home/] gelanceerd tijdens de Intermodal vakbeurs en conferentie. De database bevat bijna 100 procent van de wereldvloot en verschaft betrouwbare en volledige data over tarragewichten en codes voor containerafmetingen en -types. De moderne vrachtvervoerder Flexport [https://www.flexport.com/] is een belangrijke klant en zal de tarragewicht data integreren in haar uitgebreide dataplatform.



Omdat te zware containers ernstige ongelukken kunnen veroorzaken en bedieningspersoneel kunnen verwonden, heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de SOLAS-regelgeving voor geverifieerd brutogewicht van zeecontainers (VGM) aangenomen. Het nauwkeurig documenteren van het VGM-gewicht van zeecontainers is een belangrijke veiligheidsmaatregel maar het vaststellen van dat gewicht is een moeizaam proces. De door het International Container Bureau opgezette toegankelijke databases bevatten slechts 45 procent van de wereldvloot.



"We weten hoe moeilijk het VGM-documentatieproces kan zijn en dat er een hiaat zat in de beschikbare data. Met ContainerWeight konden we bijna 100 procent van de wereldvloot toevoegen met volledige nauwkeurigheid, wat helpt de scheepvaart efficiënter en veiliger te maken," aldus medeoprichter en CEO van ContainerWeight Jasper Nagtegaal. "We leveren de scheepvaart hoogwaardige en precieze data op een kritiek moment."



Nagtegaal voegt toe dat zowel Flexport als ContainerWeight de data hebben gevalideerd met behulp van feitelijke mondiale vervoerdersdata en deze kwamen voor 99 procent overeen. "We zijn een datagedreven organisatie, dus data-integriteit en efficiency zijn voor ons van het grootste belang," aldus Jan van Casteren, Vicepresident Europa bij Flexport. "Een van onze doelen is het leveren van uitstekende klantenservice. Met toegang tot de meest nauwkeurige data over tarragewichten in de scheepvaart kunnen wij onze klanten hoogwaardige ondersteuning blijven leveren."



ContainerWeight heeft haar data verkregen door middel van beveiligde toegang tot miljoenen foto's van containerdeuren die zijn gemaakt op terminals wereldwijd. ContainerWeight biedt een API waarmee klanten rechtstreeks toegang hebben tot het tarragewicht van iedere beschikbare box voor specifieke containernummers. Een vervoerder of derde partij kan deze data gebruiken om het VGM van een container te berekenen in overeenstemming met Methode 2 van de IMO SOLAS-regelgeving voor containergewichten.



Over ContainerWeight



ContainerWeight is een in de Rotterdamse Haven gevestigde dataleverancier. De ContainerWeight database levert data over wereldwijde tarragewichten van containers en ISO-containerafmetingen en -types. Deze data dragen bij aan een aanzienlijke toename van efficiency en betrouwbaarheid van het boekingsproces voor vrachtvervoerders en verladers, zowel lokaal als wereldwijd. De database bevat meer dan 99 procent van de wereldvloot en wordt dagelijks bijgewerkt.



Over Flexport



Flexport is De Moderne Vrachtvervoerder. Alleen Flexport levert een combinatie van geavanceerde technologie, fysieke logistieke infrastructuur en menselijke expertise en verschaft daarmee snelle en voorspelbare transittijden, zichtbaarheid en controle, en lage en voorspelbare kosten in de supply chain aan logistieke en supply chain professionals over de hele wereld. Als een full service vrachtvervoerder, biedt Flexport een volledig scala aan diensten, waaronder zee-, lucht, weg- en railvracht, afhalen, bestellen en vervoer, opslag, douaneformaliteiten en compliance, financiering en verzekering. Flexport heeft meer dan 10.000 klanten in meer dan 110 landen. Met de hoofdvestiging en San Francisco en kantoren in New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Amsterdam, Hamburg, Hongkong en Shenzhen, is Flexport de betrouwbare standaard voor door technologie aangedreven wereldwijd vrachtvervoer en logistiek.



CONTACT: Cate DeBenedictis, press@flexport.com



Web site: http://www.containerweight.com/