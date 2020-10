Nieuw onderzoek toont aan dat bedrijven met een sterke cybersecurity tot 7% beter presteren dan de benchmark

Solactive BitSight Cyber Risk Index kwantificeert cyberrisico's voor beleggers



BOSTON en FRANKFURT, Duitsland, 6 oktober 2020 /PRNewswire/- BitSight, de norm voor beveiligingsbeoordelingen, en Solactive, een Duits ingenieursbureau voor indexen, hebben vandaag nieuw onderzoek vrijgegeven dat aantoont dat de mate van cybersecurity binnen een bedrijf een indicator is van de bedrijfsprestaties. Analyse toont aan dat indices die zijn samengesteld uit goed presterende, door BitSight-beoordeelde bedrijven jaarlijks 1% tot 2% beter presteren dan hun respectieve benchmarks. Voor bepaalde sectoren, zoals de Amerikaanse technologie, presteren goed beoordeelde bedrijven 7% per jaar beter dan de benchmark. De bevindingen onderschrijven de huidige introductie van de Solactive BitSight Cyber Risk Index, een financiële index waarmee beleggers kunnen investeren in bedrijven die cybersecurity goed op orde hebben, zoals gemeten door BitSight.



Beleggers maken zich grote zorgen over cyberrisico's die hun beleggingsportefeuilles beïnvloeden. Een Enquête naar verantwoord investeren 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2940735-1&h=2192884067&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940735-1%26h%3D861901349%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.rbcgam.com%252Fresources%252Fdocs%252Fpdf%252FHTML-files%252Fweb%252F2019-Responsible-Investing-Survey-Results.pdf%26a%3D2019%2BResponsible%2BInvestment%2BSurvey&a=Enqu%C3%AAte+naar+verantwoord+investeren+2019] van RBC constateerde dat cybersecurity de #1 ESG-risico voor beleggers is. Een recent onderzoek onder meer dan 60 institutionele beleggers met $ 35 biljoen aan beheerd vermogen, uitgevoerd door het EY Center for Board Matters [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2940735-1&h=2839835191&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940735-1%26h%3D3889617079%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ey.com%252Fen_us%252Fboard-matters%252Fwhat-companies-are-disclosing-about-cybersecurity-risk-and-oversight%26a%3DEY%2BCenter%2Bfor%2BBoard%2BMatters&a=EY+Center+for+Board+Matters] toonde aan dat cybersecurity de #3 bedreiging is voor het strategische succes van portefeuillebedrijven in de komende drie tot vijf jaar.



De Solactive BitSight Cyber Risk Index helpt beleggers cyberrisico's mee te nemen in hun investeringsbeslissingen. Door continu en niet-opdringerig prestatiegegevens van cybersecurity te verzamelen over internationale organisaties, biedt BitSight kwantitatieve, objectieve en gevalideerde analyses, waardoor de uitdagingen op het gebied van gegevensverzameling worden vermeden die typisch zijn voor ESG-investeringen. De Solactive BitSight Cyber Risk Index kan worden gebruikt als directe onderliggende waarde of benchmarks van financiële producten, zoals ETF's, of gestructureerde producten in de volgende vijf index-universum-compilaties: Amerikaanse markt, Europese markt, ontwikkelde markten, Azië-Pacific-markt en Amerikaanse technologiemarkt.



Cybersecurity is zowel een risico als een kans voor beleggers



Nieuwe Solactive-analyse van BitSight Security Ratings toont aan dat investeren in bedrijven met een uitstekende cybersecurity daadwerkelijk een hoger rendement kan opleveren. Tot nu toe zagen beleggers cybersecurity vooral als een risico voor de portefeuille; Uit onderzoek [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2940735-1&h=3674802956&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940735-1%26h%3D3907872093%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.comparitech.com%252Fblog%252Finformation-security%252Fdata-breach-share-price-analysis%252F%2523NASDAQ_benchmark_validation%26a%3Dresearch&a=onderzoek] blijkt dat aandelenkoersen gemiddeld 7,27% dalen in een periode van twee weken nadat een schending van de beveiliging openbaar werd gemaakt. Door gebruik te maken van BitSight-gegevens, ziet Solactive ook duidelijk dat bedrijven met een uitstekende cybersecurity ook financieel beter presteren dan hun concurrenten. Dit komt overeen met een eerder onafhankelijk onderzoek [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2940735-1&h=3781030203&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940735-1%26h%3D1545694064%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bitsight.com%252Fdata%26a%3Dearlier%2Bindependent%2Bresearch&a=eerder+onafhankelijk+onderzoek] waaruit blijkt dat BitSight de enige beveiligingsbeoordeling biedt die statistisch gecorreleerd is met een vermindering van het risico op een inbreuk.



Solactive heeft vijf Cyber Risk Indices gemaakt, samengesteld uit de top 25% van bedrijven op basis van cybersecurity-prestaties, zoals gemeten door BitSight. De Cyber Risk Index-versies van de VS-markt, de Europese markt, de ontwikkelde markten en de Azië-Pacific-markt laten allemaal een soortgelijk beeld zien van een solide outperformance ten opzichte van hun respectieve benchmarks van ongeveer 1% tot 2% per jaar. In de Amerikaanse technologieversie presteerde de Cyber Risk Index jaarlijks 7% beter dan de benchmark.



De marktimpact van het onderzoek en de samenwerking



Steve Harvey, CEO, BitSight: "BitSight luidt een nieuw tijdperk in, waarin cyberrisico's worden geïntegreerd in elke marktbeslissing en sterke, meetbare cybersecurityprestaties een marktdifferentiator zijn. Dit ongekende onderzoek op basis van de unieke gegevens van BitSight zal niet alleen de mening van beleggers over cybersecurity beïnvloeden, maar ook de manier waarop C-suite en beveiligingsprofessionals de prestaties van cybersecurity binnen hun organisaties beheren en meten. Voor BitSight is dit weer een onafhankelijke, statistische validatie van onze toonaangevende beveiligingsbeoordelingen, waarmee de reden versterkt wordt waarom de wereldwijde markt - beleggers, verzekeraars, overheden en bedrijven - het BitSight-platform vertrouwt en gebruikt.



Timo Pfeiffer, chief markets officer, Solactive: "Voor Solactive is het altijd cruciaal geweest om onderwerpen vanuit andere perspectieven te bekijken dan de mainstream. Deze houding is de reden waarom we met BitSight wilden samenwerken bij het creëren van onze nieuwe Solactive BitSight Cyber Risk Indices, aangezien beide bedrijven zich het enorme potentieel realiseerden van ESG-investeringen met een cybersecurity-thema. Aangezien bedrijven steeds afhankelijker worden van een effectieve infrastructuur voor cybersecurity, weerspiegelt deze index het cruciale belang van dit maar ondergewaardeerde duurzaamheidsaspect."



Over Solactive AG



Solactive AG is een innovatieve indexprovider die zich richt op de ontwikkeling, berekening en distributie van op maat gemaakte indices over alle activaklassen. Vanaf januari 2019 bedient Solactive AG ongeveer 400 klanten in Europa, Amerika en Azië, met ongeveer $ 200 miljard belegd in producten die gekoppeld zijn aan indices die door het bedrijf wereldwijd worden berekend, voornamelijk via 380, op de beurs verhandelde fondsen van een aantal bekende providers. Solactive AG is opgericht in 2007 en heeft zijn hoofdkantoor in Frankfurt.



Over BitSight



BitSight verandert de manier waarop organisaties cyberrisico's beheren. Het BitSight Security Ratings Platform past geavanceerde algoritmen toe en produceert dagelijkse beveiligingsbeoordelingen die variëren van 250 tot 900, om organisaties te helpen hun eigen beveiligingsprestaties te beheren; het risico van derden te beperken; cyberverzekeringen af te sluiten; financieel onderzoek te doen; en het totale risico te beoordelen. Met meer dan 2.100 klanten wereldwijd en het grootste ecosysteem van gebruikers en informatie, is BitSight de standaard in beveiligingsbeoordelingen en werd het door Fast Company geëerd als een 2020 Most Innovative Company. Kijk voor meer informatie op www.bitsight.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2940735-1&h=264045046&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940735-1%26h%3D2958910769%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bitsight.com%252F%26a%3Dwww.bitsight.com&a=www.bitsight.com], lees onze [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2940735-1&h=4162745242&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940735-1%26h%3D1212684661%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbitsig.ht%252F2BLGTUg%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]blog [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2940735-1&h=3842386683&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940735-1%26h%3D2207587175%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbitsig.ht%252F2BLGTUg%26a%3Dblog&a=blog] of volg ons [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2940735-1&h=924367266&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940735-1%26h%3D1680006772%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FBitSight%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]@BitSight [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2940735-1&h=408753066&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940735-1%26h%3D4278055313%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FBitSight%26a%3D%2540BitSight&a=%40BitSight] op Twitter.



