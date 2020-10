CABLE partners met Envision Digital om groene oplossingen met AI-Ondersteuning te bieden in Spanje en Portugal

De Spaanse specialist in het implementeren van duurzame infrastructuur maakt gebruik van Envision's AIoT om de efficiëntie te vergroten en bij te dragen aan de groene agenda



ROTTERDAM, Nederland, 6 oktober 2020 /PRNewswire/ -- CABLE Energía [https://www.cablenergia.com/]("CABLE"), de duurzame Spaanse infrastructuurspecialist, en Envision Digital International ("Envision Digital"), een wereldwijde leider op het gebied van groene technologie en Artificial Intelligence of Things (AIoT), hebben een samenwerkingsverband aangekondigd rond het combineren van slimme mobiliteit en gedistribueerde hernieuwbare energiebronnen in Spanje en Portugal.



Dit samenwerkingsverband is in lijn met het nationale plan voor energie en klimaat van de Spaanse regering (PNIEC), dat erop is gericht een standaard te ontwikkelen voor eindgebruikersoplossingen en energiegemeenschappen en welke wordt ondersteund middels onderzoek en ontwikkeling van de sector met toegepaste digitale technologie (R&D). Het vormt tevens een aanvulling op de bestaande capaciteiten van CABLE, waardoor het bedrijf kan uitgroeien tot een leverancier van totaaloplossingen op het gebied van duurzame energie en daarmee het gebruik hiervan verder kan stimuleren.



Middels deze samenwerking kan CABLE microgrid optimalisaties uitvoeren voor gebouweigenaren en ondersteunende diensten leveren aan lokale en nationale netwerkbeheerders. Het eerste project bestaat uit het implementeren van Envision Digital's digitale oplossing op de bestaande asset portefeuille van CABLE. De asset analyse en besturing wordt mogelijk gemaakt door EnOS (TM), het op open-source gefundeerde besturingssysteem van Envision Digital. In de tweede fase zal deze oplossing door CABLE worden gebruikt voor toekomstige projecten van andere gebouwen in de pijplijn. De mogelijkheden van Envision Digital zullen CABLE's concurrentievoordeel vergroten bij het opereren in lokale markten en hun verdere groei op het gebied van operatie en onderhoud (O & M) ondersteunen.



Dr. Jesus Nieto-Martin, Chief Technology Officer, CABLE, zei: "Ons partnerschap met Envision Digital zal de beste technologieën opleveren voor onze huidige activiteiten, waarbij energiediensten worden ingezet voor de elektromobiliteitssector van Vehicle-to-Grid (V2G) tot aan gedistribueerde hernieuwbare energie op lokale en regionale markten. Onze gezamenlijke bedrijfsvisie is om een gedigitaliseerde wereld te creëren, waarin schone energie gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen en om het verder elektrificeren van transport te stimuleren. Dit is essentieel voor ons. Door het heruitvinden van verdienmodellen en brengen van technologische innovatie, versterken we onze klantrelaties, blijven we onze concurrenten voor en trekken we meer investeerders en consumenten aan voor een duurzame infrastructuur. "



"Middels de integratie van 'edge-to-cloud' AIoT-applicaties zal de operationele efficiëntie van CABLE verbeteren. Door snel grote hoeveelheden data over verschillende assets op een bepaalde microgrid-omgeving te analyseren kan daarop tijdig worden geacteerd. Dit geautomatiseerde proces zal een deel van de onzekerheden wegnemen met betrekking tot de beste aanpak voor het beheer van grote aantallen van elektrische voertuigen (EV's), terwijl we tegelijkertijd kostenbesparingen kunnen realiseren als gevolg van de combinatie van gedistribueerde hernieuwbare energiebronnen in de gebouwen en het identificeren van mogelijke effecten op het net. Deze voordelen zouden de waarde propositie van CABLE voor bestaande en potentiële klanten aanzienlijk verbeteren, "voegde Dr. Nieto-Martin toe.



"Envision Digital is verheugd om samen te werken met CABLE en ondersteunt de ambitie van de Iberische markt om hun doelstellingen op het gebied van hernieuwbare en elektrische mobiliteit te bereiken. We zijn ervan overtuigd dat de groene economie een nieuwe golf van economische groei kan aanwakkeren, en het toegang verschaffen tot betaalbare hernieuwbare energie voor de massa is daarbij fundamenteel. We zijn er evenzeer van overtuigd dat deze transitie grote uitdagingen zal opleveren voor elektriciteitsnetten, en dat deze veranderingen niet kunnen worden gerealiseerd zonder de ondersteuning van AIoT-technologie. CABLE zal de AIoT en technologische oplossingen van Envision Digital naar de Spaanse en Portugese markten brengen. Die technologieën zijn ontwikkeld en geoptimaliseerd over een langere periode, en ondersteunen reeds 180 gigawatt aan assets, waaronder gedistribueerde opwekking via wind, solar en opslag in EV en batterijen op locatie. Middels deze technologie wordt de impact op elektriciteitsnetten verzacht en de productiviteit van hernieuwbare energiebronnen en e-mobiliteitsoplossingen verbetert, waardoor de implementatie en acceptatie kritisch worden versneld ", aldus Sylvie Ouziel, International President, Envision Digital.



"Dit partnerschap met CABLE ondersteunt de Europese ambities van Envision Digital en vormt een aanvulling op bestaande successen. Envision Digital ondertekende AIoT-deals met tal van grote Europese olie- en gasbedrijven, evenals leveranciers van nutsbedrijven, waardoor ze hun internationale hernieuwbare assets kunnen bewaken en optimaliseren. Envision Digital implementeert grote decarbonisatie programma's die gebouwefficiëntie, gedistribueerde opwekking en opslag van zonne-energie omvatten. Envision Digital levert tevens met ondersteuning van haar zustermaatschappij Envision AESC, EV- en stationaire opslagoplossingen met "slimme" batterijbeheersystemen, controllers en orkestratietools. Meer recent lanceerde Envision Digital haar EV-laadoplossing "Charging By EnOS [https://envision-digital.com/launch-of-charging-by-enos-in-germany/]" in Europa, " voegde Ouziel toe.



Over CABLE Energía:



CABLE is gespecialiseerd in het inzetten van gedistribueerde infrastructuur om de transitie naar elektrisch vervoer mogelijk te maken. Het omvat het end-to-end-proces van investeringen, engineering, inkoop, constructie, inbedrijfstelling en operationele diensten voor gedistribueerde systemen, met inbegrip van EV-laders en duurzame opwekking in combinatie met opslag. Met een sterke basis in de implementatie van duurzame infrastructuur, nationaal en internationaal, wordt de exponentiële groei van CABLE ondersteund door strategische allianties met belangrijke spelers in de sector, zoals Envision Digital.



Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.cablenergia.com [https://www.cablenergia.com/]



Over Envision Digital:



Envision Digital is een wereldwijde AIoT-technologieleider met hoofdkantoor in Singapore, met meer dan 500 werknemers verspreid over 12 kantoren in China, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.



Envision Digital is eigenaar van EnOS (TM) - het AIoT-besturingssysteem dat momenteel wereldwijd meer dan 63 miljoen slimme apparaten en 180 gigawatt aan energiemiddelen verbindt en beheert. De monitoring, geavanceerde analyses, prognoses en optimaliserende applicaties bieden inzichten om klanten te helpen hun activa en portfolioprestaties beter te beheren. Het aanbod strekt zich uit van 'smart renewables' (zon en wind), 'smart cities', 'smart ports', 'connected energy' en 'smart plants' tot het breder samenwerken en ondersteunen van overheden en bedrijven in hun digitale transformatie.



Als een belangrijke speler in AIoT-besturingssystemen, ontwikkelt Envision Digital een ecosysteem van partners om energie en digitale transformatie wereldwijd mogelijk te maken. De groeiende lijst van meer dan 250 klanten en partners omvat 10 branches en omvat: Accenture, Amazon Web Services, Autogrid, Microsoft, Nissan, PSA International, Sonnen, Tableau en Total.



Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.envision-digital.com [http://www.envision-digital.com/]



